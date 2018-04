Cum se foloseste un presedinte de tragedia geamanului mort pentru a conduce o tara

Un presedinte mort ca erou national

Teoria atentatului rusesc

O religie bazata pe "Smolensk"

Urmarile catastrofei

Ziare.

com

Polonia comemoreaza accidentul aviatic cu slujbe religioase si mitinguri patriotice. Ceremoniile din acest an sunt deosebit de importante pentru liderul partidului de guvernamant PiS, Jaroslaw Kaczynski: In Parlamentul de la Varsovia va fi inaugurata o placa comemorativa in cinstea fratelui sau geaman Lech Kaczynski, fostul presedinte care a murit in urma cu opt ani in avionul prabusit la Smolensk.Intre timp exista sute de placi comemorative si statui in cinstea lui Lech Kaczynski, iar in Parlament, placa memoriala va avea parte de un loc de cinste, direct langa intrarea principala, alaturi de cea a papei Ioan Paul II, care are statutul unui erou national in Polonia.De opt ani incoace, Jaroslaw Kaczynski il prezinta pe fratele sau geaman in aceasta lumina: "A refacut sentimentul national si demnitatea polonezilor", a spus in repetate randuri in cadrul comemorarilor care au loc nu doar pe 10 aprilie, ci in fiecare luna. Perioada de doliu pare sa nu se mai termine niciodata.Catastrofa aviatica are un caracter simbolic pe doua planuri. Pe 10 aprilie 2010, presedintele Poloniei era in drum spre Katyn, un sat in apropiere de Smolensk, in vestul Rusiei. Cu 70 de ani in urma, intre 3 aprilie si 11 mai 1940, 22.000 de ofiteri polonezi fusesera ucisi acolo de serviciul secret rus.In ziua in care urma sa aiba loc comemorarea masacrului de la Katyn, intreaga delegatie poloneza a murit la putini kilometri de Katyn, pe aeroportul militar de la Smolensk. Multi polonezi sunt de parere ca nu poate fi vorba de o coincidenta.Potrivit sondajelor, intre 26 si 28 la suta dintre polonezi cred ca e vorba de un atentat rusesc. Guvernul actual respinge rapoartele poloneze si rusesti care scriu despre niste greseli ale pilotului, indicatii gresite din partea personalului de la sol si starea proasta a aeroportului de la Smolensk.Jaroslaw Kaczynski foloseste catastrofa in scopuri politice, e de parere Zbigniew Mikolejko de la Academia Poloneza de Stiinte. Liderul PiS se prezinta ca pe un "ales" care a creat un fel de "religie a Smolenskului", pe baza traumei sale personale, spune expertul polonez.Victimele catastrofei aviatice devin martiri, simbolurile crestine, crucile si rugaciunile sunt in centrul ceremoniilor comemorative, dar exista si "evenimente cu caracter pagan", cum ar fi marsurile cu faclii."Datorita acestei combinatii de elemente diferite, se adreseaza tuturor grupurilor: de la batranele foarte credincioase pana la microbisti, de la micii burghezi pana la nationalisti", spune Mikolejko, expert in filosofia religiilor.Prin ritualurile legate de Smolensk, Kaczynski a adus sentimentele in sfera politica. I-a fost usor, pentru ca multi polonezi nu s-au simtit luati in serios de liberalii orientati spre sfera economica.Liberalii nu si-au dat seama "ca polonezii au o nevoie mai mare de mituri nationale decat multe alte natii", crede Mikolejko.Sociologul Jakub Bierzynski critica aceasta contopire a ritualurilor aproape religioase cu politica. "Imi amintesc cat de uniti erau polonezii imediat dupa catastrofa. Dar Jaroslaw Kaczynski si-a dat seama foarte repede ca se poate folosi de moartea fratelui sau pe plan politic." Bierzynski e de parere ca liderul PiS nu crede in teoria unui atentat rusesc, pentru ca "e un politician care gandeste rational", dar ca se foloseste de ea pentru a satisface nevoia alegatorilor de a gasi "un sens mai adanc" pentru ceea ce s-a intamplat.Dar e tot mai greu pentru liderul PiS sa sustina aceste teorii in mod credibil, dupa ce a vorbit timp de opt ani despre elucidarea imprejurarilor catastrofei. "Vom invinge" a fost sloganul sau - victoria s-a referit la identificarea unor dovezi clare pentru un atentat. Mai nou spune ca nu-i exclus "sa nu se gaseasca adevarul ultim".Kaczynski vrea sa renunte la comemorarile lunare, la care nu mai participa mii de oameni ca inainte, ci doar cateva sute. Urmarile traumei cauzate de aceasta catastrofa se resimt insa in continuare: societatea poloneza e scindata, iar relatia cu Rusia e deosebit de tensionata.