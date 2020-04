Curtea de Justitie a UE cere Poloniei sa suspende o controversata camera disciplinara pentru judecatori

Ziare.

Subiectul face parte dintr-o serie de ingrijorari privind statul de drept in Polonia pentru care Comisia Europeana a intrat in conflict cu guvernul national-conservator de la Varsovia, relateaza dpa si Reuters.Camera disciplinara a Curtii Supreme este prea puternic influentata de politic si are puterea de a investiga si sanctiona judecatorii pentru sentintele pe care le dau in instanta, sustine Comisia Europeana.In ciuda unor hotarari juridice de anul trecut ale Curtii de Justitie a UE si Curtii Supreme din Polonia, camera disciplinara continua sa functioneze.Acest lucru produce "riscul unor daune ireparabile pentru judecatorii polonezi", a transmis CE in ianuarie, cerand interventia CJUE.Judecatorii acestei instante cu sediul la Luxemburg au acceptat miercuri solicitarea Comisiei Europene, sustinand ca argumentele acesteia "nu sunt lipsite de fundament" si ca exista riscul "unor daune grave asupra ordinii legale a UE".CJUE isi va anunta decizia la o data ulterioara.