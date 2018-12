Curtea Europeana de Justitie a decis ca Polonia sa suspende imediat legea privind Curtea Suprema

Ziare.

Decizia anuntata luni estedupa ce in octombrie CJUE a solicitat Varsoviei suspendarea acestor prevederi , ca masura provizorie, la cererea Comisiei Europene, transmite Reuters.La 2 iulie, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei , argumentand ca schimbarile initiate de Varsovia submineaza principiul independentei sistemului judiciar, inclusiv inamovibilitatea magistratilor, executivul comunitar considerand ca reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme poloneze de la 70 la 65 de ani este "incompatibila cu dreptul Uniunii".Cum raspunsul primit din partea guvernului polonez nu a fost satisfacator, pe 24 septembrie Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene . Comisia a cerut "o procedura accelerata" in scopul de a avea o "decizie definitiva in cel mai scurt termen" in acest caz. Comisia a solicitat de asemenea instantei europene "masuri provizorii" pentru a suspenda efectele respectivei legi, solicitare la care CJUE a raspuns favorabil la 19 octombrie.Dupa decizia interimara din octombrie, partidul de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS) a acceptat sa renunte la scaderea varstei de pensionare a judecatorilor.Dupa instalarea sa la putere, in 2015, PIS, nationalist si eurosceptic, a promovat masuri despre care militantii pentru drepturi si oficialii UE au afirmat ca pun in pericol statul de drept si intaresc controlul guvernului asupra justitiei, aminteste Reuters.PiS a argumentat initial ca aceste modificari erau necesare pentru a creste eficienta tribunalelor si a elimina "ramasitele comunismului" din tara, dar, pe masura apropierii alegerilor din 2019, a parut sa-si revizuiasca pozitia in anumite aspecte.