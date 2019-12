Curtea Suprema din Polonia denunta intr-o hotarare subordonarea justitiei de catre politic

Ziare.

Hotararea poloneza intervine in urma unei hotarari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).CJUE a hotarat in noiembrie ca revine Curtii Supreme sa verifice aceasta problema."Noul KRS nu ofera garantii suficiente de independenta fata de organele puterilor legislativa si executiva. Judecatorii noului KRS au beneficiat de modificari" prin promovarea lor in functii importante, a declarat judecatorul raportor Bohdan Bieniek."Toate acestea arata ca", a subliniat el.Cu toate acestea, presedintlee KRS, Leszek Mazur, a respins acest verdict.El a negat ca "ar exista vreo influenta asupra functionarii KRS si Camerei Disciplinare a Curtii Supreme".Aceasta hotarare "nu pune in discutie statutul judecatorilor din Camera Disciplinara. Ea nu face decat sa introduca o anumita doza de incertitudine si este indoielnica cu privire la principiul inamovibilitatii judecatorilor", a dat el asigurari, potrvit agentiei poloneze de presa PAP.Hotararea Curtii Supreme a fost salutata de opozitie si juristi, care denunta caracterul anticonstitutional, considera ei, al reformelor judiciare.Vasta reforma a sistemului judicar polonez este perceputa la Bruxelles ca odin cadrul Partidului Ordine si Justitie (PiS), aflat la putere.Alta procedura impotriva Poloniei, angajata de Comsiia Europeana (CE), se afla in curs.