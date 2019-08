Intr-o localitate nu s-au mai nascut baieti de aproape 10 ani

Ziare.

Primarul din Miejsce Odrzanskie, Rajmund Frischko, considera ca situatia este "neobisnuita" si a anuntat ca o recompensa "atragatoare" asteapta prima familie care va izbuti sa aduca pe lume un baiat, noteaza Insider Situatia demografica a localitatii a atras atentia in luna iunie, dupa ce o echipa de pompieri voluntari formata doar din persoane de sex feminin a castigat o competitie locala. Oamenii au realizat atunci ca in satul cu 272 de suflete, toti cei 12 copii nascuti in ultimii aproape zece ani au fost fete.Primarul, care are la randul sau doua fete, sustine ca a facut cateva "sapaturi" si a constatat ca tendinta dateaza chiar de mai multe decenii."Explicarea acestui puzzle nu va fi o treaba usoara", crede edilul.Sexul copilului este decis in momentul conceptiei. In timp ce ovulele sunt purtatoare de cromozomi X, spermatozoizii pot purta la randul lor cromozomi X, caz in care copilul va fi fata, sau cromozomi Y, rezultand astfel un baiat.O rezolvare a "puzzle"-ului incearca Craig Anderson, lector in statistica la Universitatea din Glasgow, in Conversation , care crede ca este cel mai probabil vorba de o coincidenta statistica."La fel ca atunci cand dai cu banul, o nastere are doua rezultate la fel de probabile, astfel ca probabilitatea ca un nou nascut sa fie fata este de 1/2. De asemenea, putem presupune ca fiecare nastere individuala poate fi considerata independenta de cea anterioara - daca prima mama naste o fata, nu este mai putin probabil ca a doua mama sa nasca o fata", explica Anderson.Potrivit acestuia, situatia in care se nasc la rand mai multi copii de acelasi sex se intampla probabil in mai multe locuri din lume, insa Miejsce Odrzanskie a atras atentia pentru ca este o comunitate mica, unde vin rar pe lume copii, motiv pentru care cele 12 nasteri s-au intins pe parcursul unei perioade mai indelungate.C.S.