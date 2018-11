Doi fosti inalti demnitari polonezi refuza impacarea recomandata de instanta dupa acuzatii grave postate pe Facebook

Ziare.

Procesul a fost intentat de Kaczynski in urma unei afirmatii pe Facebook a lui Walesa, care refuza sa isi retraga cuvintele. Walesa a sustinut ca Jaroslaw Kaczynski este raspunzator de moartea fratelui sau geaman, fostul presedinte Lech Kaczynski, in catastrofa aeriana de la Smolensk din 10 aprilie 2010, transmite AFP.Avionul cu care presedintele Kaczynski se intorcea dintr-o vizita in Rusia s-a prabusit in apropierea unei baze aeriene din Rusia, unde incerca sa aterizeze in conditii de vizibilitate redusa din cauza cetii. Au murit toti cei 96 de oameni aflati la bord, printre care si sotia presedintelui si mai multi oficiali civili si militari polonezi de rang inalt.Walesa a sustinut din nou, in instanta, caWalesa a afirmat ca "avionul nu trebuia sa decoleze, vizita nu trebuia sa aiba loc, aterizarea nu trebuia facuta. Nicio persoana intreaga la minte n-ar fi luat o astfel de decizie". El a cerut ca fostul premier sa fie supus unei examinari psihiatrice.La randul sau, Kaczynski, care solicita(circa 7.000 de euro) pe care ar urma sa ii doneze in scopuri umanitare, a apreciat ca Walesa prezinta "un deficit intelectual" si constituie "un pericol pentru democratia din Polonia".Kaczynski a apreciat ca acuzatiile impotriva sa sunt insulte grave pentru cineva care si-a pierdut fratele geaman si s-a declarat dispus sa se impace doar daca Walesa isi retrage afirmatiile - ceea ce acesta a refuzat., din 1989 pana in 1991, dupa ce fostul lider al sindicatului anticomunist Solidaritatea a ajuns presedintele Poloniei. Ulterior, ei au ajuns rivali politici. Jaroslaw Kaczynski este in prezent un politician influent in partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS, de orientare conservatoare).Joi, Walesa a purtat la tribunal un tricou cu inscriptia "konstytucja" (Constitutie), un model folosit de manifestantii impotriva PiS.