Donald Tusk va fi audiat de o comisie parlamentara poloneza, alaturi de alti membri ai fostelor guverne de la Varsovia

Donald Tusk a fost in fruntea executivului din Polonia intre anii 2007 si 2014.Potrivit deputatului care conduce aceasta investigatie, Mariusz Horala, membru al partidului conservator de guvernamant Lege si Justitie (PiS), in total 26 de persoane vor fi chemate sa depuna marturie in fata acelei comisii, transmite EFE.Printre acestea se afla si fostul premier Ewa Kopacz, care i-a succedat in functie lui Donald Tusk dupa ce acesta a plecat la Bruxelles pentru a ocupa postul de presedinte al Consiliului European.Vor fi chemati la audieri si mai multi ministri din guvernele Tusk si Kopacz, inclusiv Grzegorz Schetyna, care in prezent conduce partidul liberal - aflat in opozitie - Platforma Civica (PO), formatiune din care provine si Donald Tusk.Au fost deja audiati mai multi membri ai guvernului anterior, printre ei numarandu-se si Jacek Rostowski, care fost ministru de finante si apoi vicepremier.Donald Tusk a mai fost audiat si in luna noiembrie de o comisie parlamentara poloneza, atunci cu privire la implicarea sa in scandalul fondului Amber Gold in perioada cand a fost premier.In acel caz, partidul Lege si Justitie i-a reprosat lui Tusk ca nu a luat masuri impotriva acestui fond de investitii, ce a fost de fapt o structura piramidala care a pagubit circa 10.000 de deponenti.