Dupa controversata lege privind Holocaustul, Polonia cere iertare pentru evreii deportati de comunisti

"Va rugam, iertati Republica, iertati-i pe polonezi, iertati Polonia de atunci pentru acest act rusinos", a spus Duda, citat de AFP.Subliniind ca "Polonia libera si independenta de astazi, generatia mea, nu are nicio responsabilitate", Duda s-a adresat evreilor fortati sa plece in exil si familiilor lor.Duda a sustinut acest discurs in campusul Universitatii din Varsovia, la implinirea a 50 de ani de la revolta studenteasca din martie 1968, urmata de o violenta campanie antisemita, lansata de autoritatile comuniste, si de exilul a cel putin 12 mii de evrei polonezi."Ce regret, ce pierdere pentru Republica Poloneza de astazi faptul ca aceia care au plecat - iar unii probabil au murit din cauza anului 1968 - nu sunt astazi aici cu noi", a mai spus Duda.El a reamintit ca evreii polonezi au participat la lupta pentru independenta tarii in urma cu un secol si au aparat-o in 1920 (impotriva sovieticilor) si in 1939 impotriva germanilor.Interventia lui Duda a fost in contrast cu cea de miercuri a premierului Mateusz Morawiecki, care a afirmat ca, in 1968, Polonia nu era o tara independenta si prin urmare nu poate fi facuta responsabila de campania antisemita a autoritatilor comuniste.Inainte de a vorbi la Universitate, Duda a mers la Gara Gdanski, cea de unde evreii exilati au luat trenul la Varsovia pentru a parasi Polonia.El a depus o coroana de flori si s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitati evreiesti.Declaratia sa vine intr-un context de tensiuni intre Varsovia si Israel in legatura cu o lege controversata privind Holocaustul adoptata in Polonia.In 6 februarie, presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat o lege privind Holocaustul , care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Cei care se refera la lagarele naziste de concentrare din Polonia ca fiind poloneze risca pana la trei ani de inchisoare.Statele Unite, Franta si Israelul au criticat vehement adoptarea acestei legi, perceputa ca o masura de forta impusa de catre formatiunile nationaliste si o tentativa de a "rescrie istoria".Administratia de la Washington a transmis ca legea ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic si ar conduce la o deteriorare a relatiilor Poloniei cu Statele Unite si Israel".Sase milioane de evrei europeni si alte cateva milioane de persoane de alte nationalitati au fost ucise de catre regimul nazist german in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Cuvantul ebraic "Holocaust" este denumirea data actiunii de exterminare a evreilor de catre nazisti.