Eurodeputatii au aprobat procedura de sanctionare a Poloniei in baza Articolului 7

LEGEA CU PRIVIRE LA HOLOCAUST A INTRAT IN VIGOARE

UE a lansat o procedura in baza Articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea, in mod teoretic, sa conduca la o suspendare a drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, in cazul in care puterea nu revine asupra deciziei sale pana la 20 martie.Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator, la putere) considera aceste reforme necesare, pentru a pune capat unui sistem corupt si a imbunatati eficienta justitiei.Propunerea CE a fost adoptata in PE cu 422 de voturi la 147. Alti 48 de parlamentari s-au abtinut.O asemenea decizie, care necesita unanimitatea celorlalte state membre, pare insa putin probabila, cu atat mai mult cu cat premierul ungar Viktor Orban a anuntat deja ca se va opune.Noul premier polonez Mateusz Morawiecki, care a inlocuit-o pe Beata Szydlo in decembrie, cauta sa scada tensiunile cu blocul comunitar. El urmeaza sa se intalneasca, pe 8 martie, cu presedintele CE Jean-Claude Juncker.Marcand si mai mult izolarea Poloniei pe scena internationala, noua lege cu privire la Holocaust a intrat in vigoare joi, in pofida protestelor Israelului si Statelor Unite.Noua lege prevede pedepse de pana la trei ani de inchisoare in cazul celor care vorbesc despre "lagare ale mortii poloneze" si celor care sugereaza "in mod public si in pofida faptelor" ca natiunea sau statul polonez au fost complici la crime de razboi comise de Germania nazista.