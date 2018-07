Fostul presedinte Lech Walesa se alatura protestatarilor din Polonia care lupta impotriva reformei Justitiei

Ziare.

Venit special de la Gdansk (nord), Lech Walesa s-a alaturat, miercuri seara, manifestantilor reuniti in fata Curtii Supreme pentru a "apara independenta Justitiei" in Polonia, promitand "sa revina" din nou "daca trebuie", comenteaza AFP."Cei care incalca Constitutia sunt criminali", a spus fostul presedinte, vizand partidul conservator aflat la putere. "Daca noi cedam tribunalele, aceasta va continua. Trebuie sa facem totul pentru a apara" justitia independenta, a continuat Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1983 si fost sef al sindicatului Solidaritatea, care a jucat un rol esential in caderea regimului comunist."Cu un astfel de numar de manifestanti nu se va obtine mare lucru", a spus el, incurajand asistenta sa adune mai multi oameni. "Noi, patriotii, trebuie sa ne unim! Si daca trebuie, voi reveni aici pentru a va vedea si ca sa discutam", a adaugat Walesa, inainte de a pleca.Miercuri dimineata, aclamata de o multime mult mai importanta de sustinatori, Malgorzata Gersdorf, presedintele Curtii Supreme a Poloniei, se dusese la biroul sau si prezidase o reuniune a colegiului Curtii, confirmand astfel refuzul sau de a se pensiona, in temeiul unei reforme controversate, criticata si de Bruxelles.Ea a explicat din nou in cursul unei conferinte de presa ca Constitutia - care stabileste durata mandatului sau la sase ani - este prioritara in raport cu legea care a redus varsta de pensionare a judecatorilor de la 70 la 65 de ani.Potrivit conservatorilor aflati la putere, legea a intrat in vigoare si Malgorzata Gersdorf, in varsta de 65 de ani, s-ar afla automat la pensie.Reforma, daca este aplicata, ar conduce la pensionarea a 27 de judecatori ai Curtii Supreme. O "epurare", potrivit Malgorzatei Gersdorf, si o "linie rosie" de netrecut, potrivit Comisiei Europene.Aceasta a lansat luni o producere de infringement impotriva Varsoviei . Aceasta ar putea duce, dupa mai multe etape, la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene CJUE si la sanctiuni financiare.Premierul Mateusz Morawiecki, intrebat miercuri despre reformele judiciare poloneze in Parlamentul European la Strasbourg, a afirmat ca ele au scopul de a intari eficienta justitiei si de a combate coruptia."Stiti ca judecatori din vremea legii martiale (instituita in 1981 de generalul Wojciech Jaruzelski impotriva Solidaritatii), care pronuntasera sentinte rusinoase, sunt in prezent la Curtea Suprema pe care voi o aparati?", a lansat el criticilor sai, asigurand ca tara sa lupta "inca impotriva mostenirii comunismului".La Varsovia, Malgorzata Gersdorf si judecatorul Jozef Iwulski, pe care ea l-a ales "fara nicio consultare exterioara" pentru a o inlocui in timpul concediului, au adus precizari asupra rolului acestuia din urma.O clarificare era necesara, pentru ca un colaborator al presedintelui Andrzej Duda afirmase marti ca judecatorul Iwulski fusese desemnat pentru a asigura interimatu l in asteptarea alegerii unui succesor al presedintei Curtii Supreme."Nu sunt nici inlocuitor, nici succesor al sefei Curtii Supreme, sunt pur si simplu o persoana desemnata pentru a o inlocui in timpul absentelor sale", a comentat Iwulski. Gersdorf a indicat ca ea intentioneaza sa plece in concediu saptamana viitoare, fara sa precizeze durata absentei sale.Conflictul intre presedinta Curtii Supreme si puterea poloneza se inscrie in cadrul reformelor judiciare denuntate de adversarii lor in Polonia ca fiind impotriva principiului separarii puterilor si care fac obiectul unui diferend mai vast intre Varsovia si Comisia Europeana cu privire la statul de drept.