Frans Timmermans, el insusi victima a unui preot pedofil, indeamna Biserica Catolica sa nu lase nepedepsite astfel de fapte

"In primul rand, dupa cum am spus-o public in Olanda ", a declarat Timmermans. "Bisericii mele Catolice ii spun: asigurati-va (ca actele de pedofilie) sa nu ramana nepedepsite, cum fac alte Biserici din alte tari, mergeti in profunzimea lucrurilor." in justitie, a adaugat el.Timmermans, 58 de ani, care vizeaza postul de presedinte al Comisiei Europene detinut in prezent de Jean-Claude Juncker,"Mi-ar placea ca Biserica mea, in intreaga lume, sa treaca printr-un proces de", cum a fost in Africa de Sud dupa apartheid, a spus Timmermans. "De aceasta are nevoie Biserica noastra (...), insa, daca dorim iertarea - si aceasta este de asemenea experienta mea personala -, iertarea vine daca exista recunoasterea vinovatiei (...) . Aceasta s-a intamplat in cazul meu", a adaugat el.Timmermans a facut aceasta declaratie in conditiile in care pedofilia in cadrul clerului a devenit in Polonia unul dintre principalele subiecte de dezbatere cu cateva zile inainte de alegerile europene, in urma difuzarii unui documentar socant, vizionat de atunci de aproape 21 de milioane de ori.Potrivit analistilor, unda de soc starnita de documentarul "" (Tylko nie mow nikomu) al fratilor Tomasz si Marek Sekielski risca sa penalizeze partidul conservator aflat la putere in Polonia, Lege si Justitie (PiS), foarte apropiat de Biserica si care se afla in prezent umar la umar cu Coalitia Europeana formata din mai multe partide de opozitie.Pentru a evita pericolul,si a anuntat crearea unei comisii pentru examinarea tuturor cazurilor de pedofilie, nu doar a celor ce au implicat clerul.Initiativa este criticata de opozitie, care vrea sa oblige ierarhia catolica sa dea explicatii asupra reactiei sale lipsite de fermitate in aceasta tragedie.