Gripa aviara se raspandeste in Polonia

Unul dintre focarele de gripa aviara cu virusul H5N8 semnalat vineri se afla in regiunea Lubelskie din estul tarii, la o ferma situata la circa 500 de metri de un alt focar la o ferma de curcani, descoperit zilele trecute.Potrivit unui responsabil regional din sectorul veterinar, circa 13.000 de bibilici sunt infectate in regiunea Lubelskie, numarul total al pasarilor care ar putea fi infectate in aceasta regiune depasind 50.000, iar riscul raspandirii virusului este foarte mare intrucat numeroase ferme sunt la distante apropiate intre ele.''Zona a fost securizata pentru a nu permite accesul persoanelor a caror prezenta nu este necesara (...), ne concentram pe curatarea spatiilor unde pasarile au fost afectate'', afirma sursa citata.Un focar de infectare cu virusul H5N8 a fost confirmat vineri si la o ferma de pasari din localitatea Przygodzice, in regiunea vestica Wielkopolskie, unde sunt infectati circa 65.000 de pui, potrivit agentiei poloneze PAP.Autoritatile locale din Lubelskie au avertizat de asemenea ca virusul confirmat este un subtip inalt patogen al H5N8, care ar putea reprezenta un risc si pentru om.