In Polonia s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu o zi inainte de reducerea restrictiilor

Ziare.

com

Parcurile si padurile vor fi redeschise incepand de luni, iar limitarea numarului de persoane care vor fi permise in magazine va fi relaxata, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki.Insa multe restrictii, cum ar fi acoperirea gurii si a nasului si purtarea manusilor de plastic in magazinele alimentare, precum si inchiderea scolilor vor ramane in vigoare.Duminica, Polonia a inregistrat 9.287 de cazuri confirmate si 360 de decese, iar Ministerului Sanatatii a anuntat ca a efectuat in jur de 11.200 de teste in cursul ultimei zile.Partidul aflat la guvernare, Dreptate si Justitie (PiS), a anuntat ca vrea sa intervina pentru limitarea pierderii economice provocata de pandemie, restrictiile asupra vietii publice costand Polonia aproximativ 10 miliarde de zloti (2,4 miliarde de dolari) in fiecare zi sau la doua zile.Cresterea zilnica a noilor cazuri COVID-19 s-a mentinut aproximativ constanta in aprilie dupa o crestere in martie, cu o scadere de Paste. Pana duminica, Polonia nu raportase mai mult de 500 de cazuri noi intr-o singura zi.Cifrele de testare au scazut weekendul trecut la aproximativ 5.000 pe zi, in parte ca urmare a sarbatorilor de Paste, au declarat oficialii Ministerului Sanatatii.