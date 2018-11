Intoarcerea judecatorilor polonezi, o miscare tactica

Subiect electoral: Polexit

Pericolul pentru statul de drept este inca prezent

Luni, parea ca guvernul de la Varsovia nu va face niciun pas inapoi in fata Comisiei Europene, care contesta controversata reforma judiciara din Polonia. Curtea Europeana de Justitie nu este autorizata sa decida asupra sistemului juridic din statele membre ale UE, a transmis recent guvernul polonez.Acum o luna, CEJ a decis ca cei 27 de judecatori ai Curtii Supreme conduse de Malgorzata Gersdorf, obligati in iulie sa se pensioneze, trebuie sa isi recapete functiile . Incepand de miercuri este solutionat cel putin conflictul privind pensionarea anticipata a judecatorilor Curtii Supreme.In mod surprinzator, Seimul a publicat la ora 8:50 un amendament parlamentar menit sa reglementeze revenirea la Curtea Suprema a judecatorilor pensionati.In Seim, dezbaterea a inceput la ora 12, legea fiind adoptata un pic mai tarziu. "Nu am avut timp sa ne informam in legatura cu noua prevedere", se plang politicienii de opozitie, care au aflat o data in plus ca PiS ii poate lua prin surprindere cu propuneri legislative prezentate si adoptate rapid, datorita majoritatii pe care o detine in parlament.Pentru cele mai mari partide de opozitie, (Platforma Cetateneasca, PO) si Partidul Nowoczesna (Modern), legea adoptata miercuri , care urmeaza sa fie supusa votului senatorilor si ratificarii de catre presedintele Andrzej Duda, este deosebit de dureroasa in special pentru ca, dupa votul de ieri, acestea au pierdut poate cea mai important subiect pentru alegerile europene de la anul: Polexit-ul.Acesta este un subiect care a dominat alegerile locale din aceasta toamna si care a consemnat o infrangere dura pentru PiS - mai ales in orasele liberale. Faptul ca opozitia dorea sa obtina puncte in importantul an electoral 2019 utilizand aceasta tema este dovedit de presedintele Consiliului UE, Donald Tusk.Cu doar o zi inainte de sarbatorirea celei de-a 100-a aniversari a restaurarii independentei poloneze , care a avut loc pe 11 noiembrie, fostul prim-ministru al tarii a tinut un discurs deosebit de apreciat la Lodz. In care nu numai ca l-a criticat pe presedintele american Donald Trump, dar a si avertizat in legatura cu revirimentul nationalismului in Europa.Tusk cel temut si urat de national-conservatori, care, potrivit expertilor, prin cuvantarea sustinuta a semnalat dorinta de a reveni in politica poloneza, a avertizat ferm Polonia sa nu paraseasca UE.Cat de important a fost acest factor in amendamentul adoptat de Seim a dezvaluit politicianul PiS Stanislaw Piotrowicz, principalul autor al controversatei reforme judiciare."S-a demonstrat ca panica intretinuta de opozitia politica in legatura cu un eventual Polexit nu este altceva decat o manipulare", a declarat politicianul national-conservator pentru siteul pro-guvernamental wpolityce.pl. Piotrowicz este fost procuror, iar in vremurile Republicii Populare a urmarit activistii Solidarnosc.Legea adoptata este importanta pentru PiS si dintr-un alt motiv politic intern. De mai bine de o saptamana, conservatorii se confrunta cu un scandal de coruptie care implica Autoritatea de Supraveghere Financiara (KNF), care s-a transformat intr-o discutie mai ampla despre nepotismul care ar exista in PiS.Jaroslaw Kaczynski ar fi reusit astfel sa linisteasca un front, prin solutionarea litigiului privind pensionarea anticipata a judecatorilor Curtii Supreme Pretul pe care trebuie sa-l plateasca nu este foarte mare. Ziarul liberal de stanga Gazeta Wyborcza interpreteaza decizia de intoarcere a judecatorilor pensionati timpuriu drept dovada a faptului ca "puterea PiS scade".Insa acesta este doar rezultatul unei analize superficiale. Legea permite revenirea in functii a judecatorilor pensionati vara trecuta, dar ea nu anuleaza si alte capitole ale reformelor din sistemul judiciar.Atat Consiliul Judiciar National deja restructurat, care decide cu privire la numirile judecatoresti, cat si Camera Disciplinara nou creata la Curtea Suprema permit partidului sa controleze sistemul judiciar. Iar judecatorii Curtii Supreme nedoriti de PiS oricum vor iesi la pensie in mod legal in aproximativ un an si jumatate.