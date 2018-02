Kaczynski, cel mai puternic tragator de sfori din Polonia, a devenit materie de studiu universitar

Oferta universitara cautata

Kaczynski, revolutionarul

Mai intai politica si apoi statul de drept

Kaczynski actioneaza ca un sociolog

Pe pagina de Facebook "Batjocura privind ofertele universitare", studentii se amuza pe seama docentilor care se iau la intrecere incercand sa gaseasca oferte, cred ei, tot mai atragatoare. Seminare cu titluri de genul "Ce putem invata de la cai" sau "Existenta piticilor" au facut multa valva. Dar cel consacrat lui Kaczynski le depaseste pe toate. "Imi doresc sa asist via livestream in internet deoarece n-am mai gasit loc la seminar", a postat ironic unul dintre studenti. Altul intreaba, la randul sau: "Putem afla astfel si ceva despre cea mai importanta pisica din Polonia?", aluzie facand la faptul bine cunoscut ca liderul PiS iubeste pisicile.Unii iau oferta in deradere, altii in serios. Locurile la seminarul cu pricina au fost epuizate in timp record. Doar 12 studenti vor putea lua, deocamdata, parte la acest seminar care-i este dedicat celui mai puternic om politic activ al Poloniei.Viitorii sociologi vor analiza fenomenul Kaczynski sub multe aspecte diferite. Drept material didactic, studentii au la dispozitie o serie de publicatii politice. Ei se vor confrunta astfel, independent de propriile vederi politice, cu pareri diferite. In final vor scrie cate o lucrare de seminar, care ar putea aparea apoi intr-o culegere.Nou e faptul ca pentru prima data, un seminar este consacrat unui politician inca activ. Cu siguranta o situatie interesanta pentru sociologii de maine, mai ales ca multi tineri polonezi il considera pe politicianul cu o aparitie mai degraba demodata, in varsta de 68 de ani, ca fiind o personalitate carismatica."Dintre toti politicienii polonezi, Jaroslaw Kaczynski are cel mai mare curaj de a inota contra curentului", a postat un student polonez incantat de noul seminar.In spatele noii oferte a Universitatii din Varsovia se ascunde ideea sociologului liberal Pawel Spiewak. Viziunile sale politice sunt foarte indepartate de cele ale sefului de partid national-conservator. Cu toate acestea, profesorul universitar il considera pe Kaczynski drept una din cele mai importante personalitati politice ale Poloniei dupa 1989.Jaroslaw Kaczynski, explica Spiewak pentru DW, "este singurul dintre politicienii influenti ai perioadei de tranzitie care mai e si astazi activ si determina politica Poloniei". Kaczynski nu este "un tehnocrat pragmatic, ca Donlad Tusk, de pilda, ci un ideolog, un revolutionar, care actioneaza de decenii cu stricta consecventa impotriva mainstream-ului liberal si care a initiat alunecarea corecta spre dreapta a Poloniei", mai spune Spiewak.Cum se explica succesul sefului PiS? Cum reuseste, din umbra, sa influenteze executivul, sa castige majoritatea la urne, sa impuna numirea sau demiterea sefilor de guvern? La toate aceste intrebari se vor cauta raspunsuri in cadrul seminarului dedicat lui Kaczynski.Sistemul de guvernare initiat de PiS, Spiewak il califica drept "autoritarism". Pentru Kaczynski, vointa politica e mai importanta decat statul de drept. "In cazul in care nu ii va conveni componenta consiliilor de autoadministrare teritoriala, le va desfiinta", apreciaza sociologul cu gandul la alegerile comunale care vor avea loc in acest an.Multi polonezi admira fermitatea partidului "Dreptate si justitie" (PiS). Potrivit sondajelor, formatiunea lui Kaczynskie e tot mai indragita, bucurandu-se de o sustinere care ar putea depasi 50 la suta. Unul din motivele succesului este "consecventa de fier" a lui Kaczynski, crede Spiewak.De exemplu, in procesul lustratiei la toate nivelurile, cu alte cuvinte in incercarea de a scapa de persoanele care au jucat un rol activ in perioada comunista, inainte de 1989, si care astazi ocupa functii publice. Acest obiectiv se afla pe agenda sa politica deja de la inceputul anilor '90. Prin reforma justitiei si demiterea multor judecatori, Kaczynski isi onoreaza aceasta promisiune.Cu toate acestea, Kaczynski nu vrea sa devina premier. El prefera sa ramana presedinte de partid si simplu deputat. Inaltii responsabili politici din randurile PiS trebuie oricum sa-i ceara sfatul si sa tina cont de parerile sale. In partid, Kaczynski nu e criticat mai deloc si doar laudat. Cine indrazneste totusi sa-l critice, intra rapid in dizgratie.Ramane tragatorul de sfori fara mandat oficial de premier. Si acesta e unul din motivele care i-au determinat pe sociologii de la Universitatea din Varsovia sa-i consacre un seminar.Pawel Spiewak apreciaza si talentul de sociolog al liderului PiS. El dispune de "convingeri solide privind transformarile societatii si consecintele acestora". Si pentru a intelege mai bine viziunile lui Kaczynski, pe termen lung, a fost organizat acest nou seminar. Cel mai cautat seminar din Polonia a debutat deja luni.