Mars pentru Justitie in Polonia: "Justice for all, all for Justice!" (Foto&Video)

Manifestantii au fluturat steaguri, printre care si cel al Uniunii Europene, iar cativa dintre reprezentantii judecatorilor si procurorilor au tinut discursuri prin care si-au exprimat nemultumirile si au tras un semnal de alarma.In coloanele de manifestanti se aflau si magistrati din Danemarca, Croatia sau Norvegia, potrivit pancartelor afisate.Marsul pentru Justitie de la Varsovia a durat mai bine de o ora si a fost transmis live pe Facebook:La eveniment a participat si", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Forumului Judecatorilor.Vineri, magistratii dinsi-au exprimat solidaritatea cu colegii polonezi manifestandu-se in tacere in fata institutiilor in care lucreaza. Lor li s-au alaturat si avocati, precum si alti specialisti ai Dreptului., participant la manifestatia de vineri de la Cluj Napoca, a subliniat ca "in Polonia situatia e mult mai grava decat ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania", pentru ca acolo "prin masuri legislative si guvernamentale s-au creat" si exista "numeroase" asupra lor, de exemplu, "s-au deschis actiuni disciplinare pentru solutii pronuntate in dosare".Si las-a iesit in strada, in semn de solidaritate cu judecatorii polonezi: