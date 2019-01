Mii de polonezi, inclusiv Donald Tusk, au iesit in strada, dupa uciderea primarului din Gdansk (Foto&Video)

Ziare.

com

La Varsovia, mii de persoane s-au adunat sub sloganul "Stop Urii", iar actiuni similare s-au desfasurat si in alte orase din Polonia, informeaza agentia de stiri Dpa.La Gdansk, printre personalitatile prezente la un miting de omagiere a primarului ucis a fost si Donald Tusk, presedintele Consiliului European si fost prim-ministru al Poloniei."Iti promit astazi, draga Pawel, ca, pentru tine, vom elibera de ura Gdanskul nostru, Polonia noastra si Europa noastra", a afirmat Tusk intr-un discurs in fata multimii.Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni dupa-amiaza in urma ranilor suferite prin injunghiere duminica seara.Pawel Adamowicz era in stare critica, iar medicii nu l-au putut salva, a comunicat luni dupa-amiaza Spitalul municipal din Gdansk, citat de site-ul de stiri RMF24.pl.Pawel Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a fost injunghiat duminica seara, pe scena amplasata pentru un eveniment caritabil. Un individ in varsta de 27 de ani a avut acces pe scena cu o legitimatie de presa si l-a injunghiat pe Pawel Adamowicz. Autorul crimei a fost arestat preventiv.Ministrul de Interne de la Varsovia, Joachim Brudzinsk, a afirmat ca atacul este "un act inexplicabil de barbarie".Agresorul eliberat recent din inchisoare dupa ce a ispasit o pedeapsa de peste cinci ani pentru jefuirea unei banci.