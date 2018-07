Mii de polonezi protesteaza dupa ce presedintele a semnat legea care permite guvernului sa aleaga seful Curtii Supreme

"Sparge stiloul!"

Polonia risca sa piarda bani

Judecatori fortati sa iasa la pensie

Ziare.

com

Uniunea Europeana, grupurile pentru drepturile omului si partidele de opozitie din Polonia declara ca legislatia si alte schimbari impuse de partidul de guvernamant Justitie si Dreptate (PiS) submineaza independenta judiciara si democratia, scrie Reuters. Promulgarea legii a venit dupa ce saptamana trecuta, parlamentarii polonezi au adoptat aceasta lege, care va da puteri sporite partidului aflat la Putere in alegerea sefului Curtii Supreme. Oamenii s-au adunat in fata palatului prezidential din Varsovia, scandand "Rusine!". Ei aveau in maini lumanari si pixuri, facand referire la disponibilitatea lui Duda de a semna. Polonezii au strigat "Sparge stiloul!" si "Vei merge la inchisoare!". Proteste similare au avut loc in aproximativ 20 de orase din toata Polonia.Oficalii PiS au spus ca este vorba de o revizuire mai eficienta a legislatiei privind instantele si de o eradicare a influentei trecutului comunist al Poloniei."Fara reformele judiciare, nu putem reconstrui statul polonez pentru a-si servi cetatenii", a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul unui partid eurosceptic care combina masurile economice de stanga cu politica nationalista.In ciuda protestelor stradale si presiunii Uniunii Europene, modificarile aduse legilor justitiei i-au oferit ministrului Justitiei puterea de a numi si inlatura judecatori.Uniunea Europeana a deschis mai multe cazuri impotriva Varsoviei, Polonia riscand sa piarda fonduri de miliarde de euro.Luna aceasta, 22 de judecatori ai Curtii Supreme au fost fortati sa se pensioneze anticipat, dar presedinta Curtii Supreme, judecatoarea Malgorzata Gersdorf, a refuzat sa plece, spunand ca termenul sau constitutional nu expira decat abia in 2020. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a reiterat miercuri cerintele pentru independenta si impartialitatea sistemului de justitie din Polonia, insistand asupra faptului ca acesta trebuie sa fie protejat de presiunile exterioare, relateaza Reuters."Curtea scoate in evidenta faptul ca independenta si impartialitatea se bazeaza pe doua aspecte. Asadar, este necesar ca partile vizate 1) sa isi exercite functia complet autonom, fara presiuni sau interventii externe si 2) sa fie impartiala, ceea ce presupune sa pastreze o distanta echitabila fata de partide si interesele acestora", a declarat Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-un comunicat.De asemenea, Curtea de Justitie a mentionat ca sistemul judiciar din Polonia trebuie sa aiba reguli clare in ceea ce priveste numirea si revocarea din functie a judecatorilor.