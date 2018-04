Parlamentul din Polonia a adoptat unele amendamente la reformele din justitie

Ziare.

Amendamentele, adoptate deja saptamana trecuta de camera inferioara a Parlamentului, vizeaza legea referitoare la Consiliul National al Magistraturii, cea privind tribunalele de drept comun si legea privind Curtea Suprema, transmite AFP.In timp ce conservatorii apreciaza ca aceste modificari raspund cerintelor Bruxelles-ului, opozitia si Curtea Suprema le considera "cosmetice" sau chiar "fictive".Astfel, unul dintre amendamentele votate ar trebui sa limiteze puterea ministrului Justitiei de a demite un presedinte sau un vicepresedinte de tribunal. De acum inainte, ministrul nu va putea face acest lucru decat dupa ce a cerut un aviz al colegiului tribunalului (organ ales chiar de judecatori) si al Consiliului National al Magistraturii (KRS).Opozitia subliniaza insa ca noul KRS include judecatori apropiati de ministrul Justitiei.Raspunzand preocuparilor Bruxelles-ului, un alt amendament permite acum aceeasi varsta de pensionare - de 65 de ani - pentru ambele sexe, fata de 65 la barbati si 60 la femei anterior, lasand in acelasi timp femeilor judecator dreptul de a se pensiona la 60 de ani, daca doresc.Curtea Suprema a criticat saptamana trecuta modificarile aduse de conservatori. "Trebuie din nefericire sa constatam ca schimbarile propuse au un caracter fictiv, cosmetic", a apreciat Curtea, intr-un comunicat publicat inaintea votului din camera inferioara a Parlamentului de la Varsovia.Potrivit Curtii, majoritatea dispozitiilor "cele mai controversate din punctul de vedere al statului de drept, evidentiate de organismele internationale, raman neschimbate".Preocupata de evolutia statului de drept in Polonia si cu teama de a vedea puterea politica influentand puterea judiciara, Bruxelles-ul a declansat la sfarsitul lunii decembrie faza preliminara a unei proceduri fara precedent - articolul 7 din Tratatul UE- care poate duce in teorie la suspendarea dreptului de vot al unei tari in cadrul Uniunii.In vizita la Varsovia saptamana trecuta, vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a indemnat pe conservatorii polonezi sa faca inca un efort pentru a ajunge la un acord cu Bruxelles-ul si a salutat in aceleasi timp dialogul angajat dupa remanierea guvernului, in decembrie.Pentru a intra in vigoare, amendamentele adoptate de Parlament trebuie sa fie promulgate de presedintele Andrzej Duda.