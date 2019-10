Partidul nationalist Lege si Justitie (PiS) ramane la putere in Polonia - rezultate partiale

Interviu video

Opozitia formata din Coalitia Civica (KO) ocupa locul doi cu 22,3% dintre voturi, fiind urmata de alianta de stanga numita Stanga, cu 10,9%, relateaza Euronews Partidul Popular Polonez (conservator agrar) se claseaza pe pozitia a patra cu 9,6% dintre voturi, in timp ce Confederatia de extrema dreapta obtine 6,6%.Polonezii si-au ales, duminica, parlamentarii care sa ii reprezinte pentru urmatorii 4 ani . Au fost alegeri cu miza mare, deoarece rezultatul decide directia in care se va indrepta tara in urmatorii ani.Conservatorii partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, au luptat pentru mobilizarea alegatorilor din mediul rural, promovand valorile familiei si introducand o serie de masuri de protectie sociala, inclusiv cresterea pensiilor si salariului minim.In schimb, Coalitia Civica (KO) s-a sprijinit pe locuitorii din marile orase, iritati de reformele controversate ale PiS, intre care cea a sistemului judiciar.Astfel, potrivit sursei citate, in conditiile in care PiS isi pastreaza majoritatea dupa alegerile parlamentare, partidul va continua reformele la sistemului judiciar, institutiile mass-media si culturale, in cel de-al doilea mandat de patru ani.Aceste reforme au fost criticate de Bruxelles.In total, partidele din Opozitie au primit peste 50% din voturi, insa PiS a obtinut cel mai mare numar de locuri in Parlament, ramanand la putere.Jaroslaw Kaczynski, seful partidului nationalist de guvernamant, a declarat victoria in alegerile parlamentare de duminica: "Avem o victorie: in ciuda unui front puternic, am reusit sa castigam".Mai multe rezultate oficiale partiale sunt asteptate in cursul zilei de luni.