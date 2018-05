Polonezii vor prezenta militara americana permanenta in tara lor. Cum raspunde Kremlinul

Ziare.

Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.Guvernul de la Varsovia ar putea sa deblocheze pana la doua miliarde de dolari in vederea obtinerii acestei prezente militare americane pe teritoriul Poloniei, potrivit unei propuneri a Ministerului Apararii, scrie presa poloneza.O sursa guvernamentala de la Varsovia a confirmat pentru Reuters existenta unei asemenea propuneri.Contactat in legatura cu acest lucru, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat ca orice tara suverana are dreptul sa ia asemenea decizii, dar ca acest lucru risca sa dauneze securitatii Europei."Atunci cand observam expansiunea progresiva a structurilor militare ale NATO catre frontiera noastra (...), este clar ca acesta nu este un mijloc de consolidare a stabilitatii si securitatii pe continent", a declarat el."Din contra, aceste initiative expansioniste conduc Rusia sa ia contramasuri in vederea mentinerii unui echilibru", a subliniat peskov.Polonia a aderat la NATO in 1999, odata cu Ungaria si Cehia.Cinci ani mai tarziu, Bulgaria, cele trei tari baltice - Estonia, Lituania si Letonia -, Romania, Slovacia si Slovenia, toate din fostul bloc comunist, au aderat la randul lor la Alianta Nord-Atlantica.