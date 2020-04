Polonia a trecut de 10.000 de cazuri de COVID-19, dar se pregateste de alegeri prezidentiale

Alegeri prezidentiale, in plina pandemie

LIVE

Ziare.

com

Polonia a fost una din primele tari europene care a restrictionat sever activitatile publice si a inchis frontierele pentru a incerca sa tina sub control epidemia, transmite Reuters.Miercuri, un ministrul adjunct al sanatatii a afirmat ca "a fost limitata intr-o anumita masura" cresterea numarului de infectari. "Vedem in continuare cresteri. Ceea ce putem face este sa le plafonam. Daca nu ar fi fost restrictiile, am fi putut avea 30.000-40.000 de persoane infectate", a declarat Wojciech Andrusiewicz, purtator de cuvant la Ministerului Sanatatii, pentru presa.Polonia a raportat de asemenea 404 decese, comparativ cu aproape 25.000 in Italia si aproape 21.000 in Franta.In jur de 16-17% dintre cei infectati fac parte din personalul medical, a spus Andrusiewicz, un procent ce evidentiaza problemele din sectorul de sanatate subfinantat.Alegerile prezidentiale au devenit un subiect controversat in timpul epidemiei, nationalistii conservatori aflati la putere insistand ca scrutinul sa aiba loc la termen, in pofida rezistentei opozitiei.Criticii acuza guvernul Partidului Lege si Justitie (PiS) ca pune agenda politica proprie inaintea situatiei sanatatii publice. Potrivit sondajelor, actualul presedinte Andrzej Duda, aliatul PiS, este creditat cu prima sansa in alegeri.PiS incearca sa organizeze un vot prin corespondenta in locul celui in sectii de vot, dar eforturile sale sunt impotmolite in proceduri parlamentare si au fost criticate de sindicatele lucratorilor postali.Miercuri, activisti ai filialei Greenpeace Polonia au reusit, printr-o operatiune "de comando", sa agate chiar in fata ferestrelor biroului premierului Mateusz Morawiecki un banner urias impotriva "revenirii la normalitatea" de dinaintea crizei coronavirusului, a relatat AFP."Revenirea la normal = criza", scria cu litere mari, albe, pe bannerul rosu (culorile nationale), aluzie la expresia folosita frecvent de Morawiecki in ultimele zile pentru a-si indemna compatriotii sa respecte masurile de izolare si sa poarte masti de protectie pentru a "reveni la normal" cat mai curand posibil."Despre ce situatie normala este vorba?", a intrebat directorul de programe al Greenpeace Polonia, Pawel Szypulski, care urmarea operatiunea de pe cealalta parte a bulevardului."De planuri de construire de noi mine de carbune si de centrale pe carbune si gaz natural? De extinderea fermelor industriale si de taieri de paduri?", a continuat activistul, cerand guvernului polonez sa urmeze exemplul unor tari ca Finlanda si Noua Zeelanda care vor sa iasa din criza provocata de pandemie adoptand un alt model economic, cel al "statului providenta verde".Militarii care asigura protectia sediului guvernului nu au impiedicat instalarea bannerului, limitandu-se sa blocheze unul din camioanele de pe care activistii l-au desfasurat, si sa cheme politia, care l-a legitimat pe sofer.