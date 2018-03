Polonia cere Germaniei 685 de miliarde de euro despagubiri de razboi

Polonia nu a renuntat niciodata la despagubiri

O realitate istorica si o cerere mai "realista"

La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale, chestiunea despagubirilor pentru crimele de razboi comise de germani a generat noi tensiuni intre Polonia si Germania.Deputatul partidului polonez de guvernamant Justitie si Dreptate (PiS), Arkadiusz Mularczyk, a numit recent in cadrul unui interviu televizat valoarea despagubirilor pentru distrugerile si pierderile de vieti omenesti provocate de armata germana in Polonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Concret, este vorba de 850 de miliarde de dolari (echivalentul a 685 de miliarde de euro).Estimarile se bazeaza pe calcule actualizate ale Oficiului polonez pentru daune de razboi realizate in anul 1947, a mai explicat politicianul nationalist conservator."Vorbim despre sume foarte mari, dar care sunt perfect justificate. Despagubiri pentru crime de razboi, orase si sate distruse si pentru potentialul demografic al tarii noastre care s-a pierdut", a subliniat deputatul PiS in interviul acordat postului PolsatNews.Mularczyk conduce din septembrie anul trecut o comisie parlamentara insarcinata sa intocmeasca un bilant al pierderilor de razboi poloneze, care sa slujeasca politicienilor drept argument pentru eventuale negocieri.Dupa incheierea Razboiului Rece, in 1989, Polonia si Germania au lansat un proces fara precedent de reconciliere si buna intelegere. Politicieni ai ambelor tari au depus eforturi pentru a separa politica actuala de trecut, fara a uita insa de crimele naziste germane.Cererile de despagubiri au revenit pe ordinea de zi in anul 2005, dupa ce formatiunea PiS a ajuns la guvernare, dar au ramas fara urmari, fiindca tabara conservator-nationalista a pierdut in scurt timp puterea.In vara anului 2017, cand relatiile germano-polone au ajuns intr-o criza profunda, liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a readus in actualitate brizanta tema. El a vorbit despre "pierderi gigantice" si a anuntat o "contraofensiva istorica". "Polonia nu a renuntat niciodata la despagubiri. Cei care gandesc asa se insala", a subliniat Kaczynski.Guvernul german a reactionat prin respingerea pretentiilor vecinului de la est. Adjunctul purtatorului de cuvant guvernamental, Ulrike Demmer, a declarat ca Germania isi asuma politic, moral si financiar responsabilitatea istorica, dar chestiunea despagubirilor ar fi deja reglementata definitiv atat juridic, cat si politic.Serviciul de consultanta stiintifica al Bundestagului german a sprijinit pozitia Guvernului de la Berlin. Toate pretentiile ridicate din cauza crimelor comise de germani in cel de-al Doilea Razboi Mondial si-au pierdut valabilitatea cel tarziu odata cu Acordul Doi plus Patru incheiat in 1990, se arata in raportul sau.Acordul este "punctul final in chestiunea reparatiilor de razboi." In plus, guvernul polonez a renuntat oficial la alte despagubiri financiare in anul 1953.Partea poloneza nu s-a lasat insa impresionata de argumentele germane. Experti ai Parlamentului de la Varsovia au ajuns la concluzia ca pretentiile sunt valabile atat politic, cat si juridic.Expertii pun sub semnul intrebarii legitimitatea guvernului polonez din anul 1953, care a renuntat la plata reparatiunilor. Polonia se afla pe atunci in sfera de influenta sovietica si actiona conform ordinelor de la Moscova, fara a tine cont de propriile sale interese, subliniaza expertii polonezi."Polonezii nu au obtinut pana acum decat un procent din despagubirile primite de cetateni din tari occidentale sau din Israel. Si asta desi pierderile noastre raportate la numarul de locuitori au fost cele mai mari din lume", a declarat premierul polonez Mateusz Morawiecki, in cadrul unui interviu oferit saptamanalului german Der Spiegel.Noul ministru de Externe polonez, Jacek Czaputowicz, a incercat la mijlocul lunii ianuarie sa calmeze spiritele, cu ocazia primei sale vizite oficiale la Berlin. El a declarat: "Noi dorim sa se poarte aceasta dezbatere, dar aceasta nu trebuie sa impovareze relatiile dintre guvernele noastre."Si, intr-adevar, guvernul polonez nu a ridicat pana acum pretentii la adresa Berlinului.Imensele pierderi suferite de polonezi in timpul razboiului izbucnit din vina Germaniei sunt o realitate istorica. Din cei aproximativ 35 de milioane de locuitori ai Poloniei, in timpul ocupatiei germane au pierit sase milioane de polonezi catolici si evrei.Capitala Varsovia a fost in mare parte facuta una cu pamantul si intreaga tara a fost pradata si distrusa.Expertii germani sunt insa de parere ca PiS este in aceasta chestiune mai mult interesat de politica interna decat de despagubiri."De fapt, nu e deloc vorba de incontestabilele crime comise de Wehrmacht si de SS in Polonia intre anii 1939-1945. Mai degraba este vorba de provocarea unor emotii anti-germane. De aceea, s-a si vehiculat aceasta cifra gigantica", a scris Sven Felix Kellerhoff intr-un articol publicat in cotidianul german Die Welt."Astazi Arkadiusz Mularczyk si formatiunea PiS folosesc memoria ca pe o replica atunci cand oficialii de la Bruxelles si Berlin critica guvernul polonez pentru reformarea autoritara a statului", a scris Michael Thumann in saptamanalul Die Zeit.La intrebarea de ce nu solicita Rusiei reparatii de razboi, Mularczyk a raspuns cu o sinceritate dezarmanta.. "Rusia este o tara care nu respecta dreptul international, o tara care incalca acest drept", a adaugat politicianul PiS.El intentioneaza sa se deplaseze in curand la Berlin pentru a le aminti deputatilor din Bundestag de vina pe care Germania o poarta.