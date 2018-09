Polonia, dispusa sa dea 2 miliarde de dolari pentru o baza americana numita ''Fort Trump''

Pericolul vine dinspre Rusia

Presedintele polonez Andrzej Duda "ne-a oferit mult mai mult decat doua miliarde de dolari" pentru a infiinta o baza permanenta in tara sa, a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa comuna la Casa Alba cu omologul sau polonez, potrivit AFP."Polonia este pregatita sa contribuie semnificativ la prezenta Statelor Unite in Polonia", a spus anterior Trump in Biroul Oval, inainte de intalnirea cu omologul sau polonez."Daca sunt gata sa faca acest lucru, despre asta vom vorbi cu siguranta", a precizat presedintele american. El a subliniat ca Statele Unite au avut in vedere aceasta solicitare a Poloniei, "din punctul de vedere al protectiei militare a ambelor tari, dar si al costurilor" pe care le implica."Statele Unite se angajeaza sa examineze optiunile pentru un rol mai important al armatei americane in Polonia si vom intensifica consultarile pentru a determina fezabilitatea conceptului", se mentiona intr-un comunicat transmis marti seara de Casa Alba."Rezultatele acestor eforturi vor contribui la apararea nu numai a Europei Centrale si de Est, ci si a intregii Aliante", se arata in comunicatul citat, intr-o referire la NATO, din care face parte si Polonia.In cadrul conferintei de presa comune, presedintele polonez i-a cerut omologului sau american sa "trimita mai multi militari americani in Polonia". "Sper sa luati decizia de a trimite mai multe unitati si echipament (...) . As dori foarte mult sa vad o baza americana permanenta in Polonia, pe care am numi-o Fort Trump", a adaugat el."Prezenta fortelor americane este total justificata (pe fondul) comportamentului agresiv al Rusiei", a insistat Duda, referindu-se in special la situatiile din Georgia sau din provincia ucraineana Crimeea, anexata de Rusia, care reprezinta - in opinia sa - o "incalcare permanenta a dreptului international" de catre Moscova."Exista o intreaga paleta de argumente in favoarea ideii ca prezenta fortelor armate americane in aceasta regiune este absolut justificata", a subliniat presedintele Poloniei.Potrivit EFE, Duda a respins argumentele conform carora o baza americana permanenta atat de aproape de Rusia ar putea presupune "o deteriorare a securitatii" in regiune, provocand o crestere a "militarizarii" ruse in estul Europei."De mai bine de 10 ani se produce o militarizare extrem de puternica, de exemplu in Kaliningrad (enclava rusa intre Polonia si Lituania - n.red.) . Aceasta este realitatea in care traim astazi. Comportamentul agresiv al Rusiei este (...) ceva sistematic", a denuntat presedintele polonez.Duda, care provine din randurile partidului nationalist-conservator Lege si Justitie (PiS), a evitat sa apere Uniunea Europeana in ceea ce priveste tensiunile comerciale intre blocul comunitar si Statele Unite, si s-a straduit sa scoata in evidenta similitudinile dintre el si Trump."Domnul Trump spune 'SUA pe primul loc' si eu spun 'Polonia pe primul loc', asa ca ne intelegem unul pe altul foarte bine", a insistat Duda, care a apreciat ca Trump nu doreste altceva decat "cooperarea pe baze echitabile cu Uniunea Europeana", conform EFE.La randul sau, seful Pentagonului, Jim Mattis, a apreciat eforturile Poloniei de a creste bugetul apararii, insistand in acelasi timp asupra faptului ca nu s-a luat nicio decizie cu privire la o posibila baza americana pe teritoriul acestei tari."Dupa cum stiti, nu este vorba doar despre o singura baza. Este vorba despre zone de antrenament, este vorba despre infrastructuri de mentenanta in cadrul bazei, toate aceste lucruri, sunt numeroase detalii pe care trebuie sa le studiem impreuna cu polonezii. Cu alte cuvinte nu a fost luata nicio decizie, studiem (chestiunea) si colaboram", a explicat Mattis.Daca s-ar concretiza, o astfel de initiativa ar putea crea tensiuni in interiorul NATO si ar agrava si mai mult disensiunile puternice dintre Occident si Rusia, noteaza AFP.