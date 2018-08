Polonia e gata sa ignore o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Ziare.

In opinia vicepremierului Jaroslaw Gowin, o decizie a CJUE impotriva reformei judiciare din Polonia ar fi "contrara Tratatului de la Lisabona si spiritului integrarii europene"."Daca Tribunalul de la Luxemburg considera ca are competenta sa sprijine pozitia unui mic grup de judecatori polonezi in fata legii aprobate de un guvern ales in mod democratic, atunci este subminata ideea fundamentala a suveranitatii statelor in interiorul UE", a subliniat oficialul polonez.El mai crede ca o eventuala decizie de acest fel a CJUE nu va face decat "sa alimenteze miscarile eurosceptice in toata Europa".Formatiunea conservatoare majoritara in parlamentul polonez si care de asemenea conduce guvernul de la Varsovia, Partidul Lege si Justitie (PiS), se afla de trei ani intr-un conflict permanent cu Comisia Europeana in urma unei serii de reforme in justitie, ultimul capitol al acestor reforme fiind legat de schimbari legislative ce privesc Curtea Suprema, principala controversa in acest caz fiind scaderea varstei de pensionare a judecatorilor acestei instante de la 70 la 65 de ani.Aplicarea acestei prevederi implica pensionarea a 27 din cei 72 de judecatori ai Curtii Supreme, inclusiv a presedintei acesteia, Malgorzata Gersdorf. Insa ea refuza sa paraseasca postul, invocand Constitutia, care stabileste durata mandatului sau la sase ani, adica pana in 2020, fapt care a declansat o batalie judiciara intre sustinatorii reformei si cei care considera aceasta reforma ca fiind neconstitutionala.Astfel, in timp ce Consiliul National al Magistraturii a initiat procedurile pentru inlocuirea judecatorilor care ar urma sa fie pensionati, Curtea Suprema a anuntat ca din punctul ei de vedere aceste proceduri sunt suspendate si s-a adresat CJUE, cerand instantei europene sa se pronunte asupra actului normativ in disputa.Liderul formatiunii PiS, Jaroslaw Kaczynski, a mentionat constant ca Polonia nu va ceda presiunilor Comisiei Europene si ca isi va duce pana la capat reformele judiciare, desi executivul comunitar a initiat pe aceasta tema proceduri de infringement impotriva Poloniei si a activat in premiera Articolul 7 din Tratatul UE, procedura care ar putea conduce in final la suspendarea dreptului de vot al Poloniei in Consiliul UE, cu conditia unei decizii unanime in acest sens a tuturor statelor membre.