Polonia: Intra in vigoare a 13-a pensie. Presedintele a promis-o si pe a 14-a

Potrivit noii legi, cea de-a 13-a pensie, echivalenta cu valoarea pensiei minime, va fi primita in fiecare an, in luna aprilie, transmite AFP.Cu prilejul unei intalniri cu alegatorii la Zyrardow (centru), Andrzej Duda a insistat pe importanta "unei juste distribuiri a bunurilor" ca fundament al societatii, si a promis sa semneze in viitor un proiect legislativ, propus marti de Guvern, privind acordarea celei de-a 14-a pensii in 2021, pentru anumite categorii de pensionari, lasand insa incerta posibilitatea mentinerii acestei masuri dupa anul viitor.De la preluarea puterii in 2015, conservatorii din partidul Lege si Justitie (PiS) au facut din transferurile sociale un element important al politicii lor."Sper ca va exista o a 14-a pensie si, cu ajutorul lui Dumnezeu, o a 15-a mai tarziu, apoi vom reusi sa crestem toate pensiile semnificativ", a mai declarat presedintele la Zyrardow.Debutul campaniei sale a fost dificil, conservatorii din randul carora provine fiind afectati de gestul obscen facut in Parlament de una din deputatele lor catre Opozitie, imagine care a inundat retelele sociale.Incidentul a avut loc dupa votul la un proiect al PiS de atribuire a aproape 2 miliarde de zloti (470 milioane de euro) catre mass-media publice, apropiate de putere, si nu luptei impotriva cancerului, asa cum propusese Opozitia.Pe de alta parte, sefa de campanie a lui Andrzej Duda a fost acuzata ca a incalcat interdictia de a face campanie inaintea scrutinului local de acum doi ani si ca, tot atunci, a muscat un barbat care dorea sa-i interzica sa distribuie pliante electorale, fapte pe care ea le neaga.Conform unui sondaj dat publicitatii la mijlocul lunii februarie, Duda era cotat cu 50,3% din intentiile de vot, la mica distanta de candidata centrista de opozitie Malgorzata Kidawa-Blonska, creditata cu 49,7% dintre optiuni.