Polonia: Legea care a iscat un scandal diplomatic pe lagarele naziste, declarata partial neconstitutionala chiar de initiator

Comunicatul publicat joi este unul surprinzator pentru ca procurorul general, Zbigniew Ziobro, conduce si Ministerul Justitiei, chiar institutia care a propus legea initial.Biroul procurorului general a publicat comunicatul pe site-ul Curtii Constitutionale, care a fost solicitata de presedinte sa verifice constitutionalitatea legii.Biroul procurorului sustine ca pedepsirea unor fapte savarsite in afara tarii, care nu incalca legile tarii unde sunt comise, este neconstitutionala pentru ca reprezinta o "interventie excesiva".De asemenea, in raport se arata ca legea este "disfunctionala", ca ar putea avea "efectele opuse fata de ce s-a intentionat" si ar putea "submina autoritatea statului polonez".Israelul vede legea ca o incercare de negare a faptului ca anumiti polonezi au participat la genocidul evreilor din timpul razboiului.Legislatia, care a intrat in vigoare luna aceasta, prevede amenzi sau pedepse cu inchisoare de pana la trei ani pentru "cei care fac responsabila sau co-responsabila natiunea sau statul polonez pentru crimele comise de Germania nazista".