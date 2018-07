Polonia: Presedintele a dat-o afara pe sefa Curtii Supreme. Judecatorii protesteaza in strada in toga oficiala

Sefa Curtii Supreme refuza sa fie data afara

Ziare.

com

Magistratul Malgorzata Gersdorf si-a exprimat, marti, deschis opozitia fata de puterea politica, refuzand sa se pensioneze - asa cum cere reforma impusa de conservatorii partidului majoritar Lege si Justitie (PIS), informeaza AFP.Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme, dintre care 27 risca de asemenea sa fie pensionati din oficiu, si puterea politica se inscrie intr-un diferend mai vast intre Varsovia si Comisia Europeana, in legatura cu reformele judiciare lansate in numele unei eficiente mai mari a Justitiei.Aceste reforme sunt percepute de adversarii lor ca incalcand principiul separarii puterilor, in beneficiul puterii politice.Exprimand de asemenea o pozitie critica fata de acestea, Comisia Europeana a lansat luni o procedura de infringement de urgenta impotriva Varsoviei. Aceasta ar putea duce, dupa mai multe etape, la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si la sanctiuni financiare.La Varsovia, Malgorzata Gersdorf a fost primita, marti, de seful statului. Presedintele Andrzej Duda, fara sa-i transmita un document prin care o informeaza oficial despre incheierea atributiilor sale, i-a semnalat aceasta in mod implicit, anuntand ca un judecator al Curtii Supreme, Joze Iwulski, va asigura interimatul la conducerea institutiei, in asteptarea alegerii unui titular care sa-i succeada in functie.O lovitura de teatru s-a produs atunci, Gersdorf anuntand ca ea l-a desemnat pe acelasi judecator, nu ca succesor al sau, ci ca inlocuitor "in timpul absentei sale". Ea a precizat dupa aceea ca intentioneaza sa-si ia concediu.Cu umor, le-a spus jurnalistilor, dupa intalnirea cu Duda, ca a ajuns la un consens cu acesta asupra unui punct, informandu-l ca Iwulski este intr-adevar "un judecator bun".Experti intervievati de media poloneze au estimat ca Malgorzata Gersdorf si-a facut bine jocul: desemnarea unui inlocuitor este coerenta cu viziunea sa asupra reformei, pe care ea o refuza, considerand-o partial neconstitutionala.In timp ce demersul presedintelui Duda a parut mai putin limpede: de fapt, Iwulski are varsta de 66 de ani, altfel spus el ar trebui de asemenea sa fie pensionat din oficiu si nu desemnat pentru a conduce Curtea Suprema.El a cerut sefului statului sa-si continue activitatea, asa cum il autorizeaza legea, dar a facut-o bazandu-se pe Constitutie si pe principiul inamovibilitatii judecatorilor si nu conform procedurii prevazute de reforma semnata de presedinte.Grupuri din Opozitie au cerut locuitorilor Varsoviei sa vina la Curtea Suprema, miercuri dimineata, pentru a-i sustine pe judecatorii contestatari.Marti seara deja, intre 4.000 si 5.000 de manifestanti se adunasera in fata sediului Curtii Supreme pentru a-si exprima sprijinul fata de presedintele acesteia.Venita sa le multumeasca, Gersdorf a fost aplaudata cand a reafirmat ca va ramane in post "pana in 2020", conform mandatului sau de sase ani inscris in Constitutie.Presedintele PiS, Jaroslaw Kaczynski, considerat ca principalul decident al tarii in spatele Guvernului si al partidului conservator, a apreciat marti - intr-un interviu - ca sfidarea judecatorilor se va termina "pe termen lung printr-o infrangere dezastruoasa".