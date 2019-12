Polonia sfideaza Bruxelles-ul: O lege noua da unda verde pentru excluderea judecatorilor incomozi Puterii

Ziare.

Textul a provocat critici violente in mediul judiciar, care se teme cu privire la independenta sa, dar si importante manifestatii de strada, relateaza AFP.Legea a fost amendata, insa ameninta in continuare cu excluderea judecatorii care contesta competenta magistratilor desemnati de catre un organism considerat politizat."Ceea ce slabeste cel mai mult statul de drept este transformarea pe care noi o numim statul judecatorilor", a denuntat Przemyslaw Czarnek din cadrul Partidului Lege si Justitie (PiS), citat de Euronews."Voi, Opozitia, vreti sa instaurati acest stat si acest model, cu ajutorul judecatorilor care vi se supun. Statul judecatorilor este un stat care ignora principiul suveranitatii nationale, care ignora autoritatea natiunii asupra celor trei autoritati. Este un stat in care judecatorii sunt cei care decid ceea ce este lege si ce nu", a insistat el. Aceasta lege este o simpla bula juridica primitiva care este menita sa fie un instrument folosit de partide de aparatcici asemanatoare celor din state autoritariste", a replicat Krzysztof Smiszek, un membru al unui partid de stanga din Opozitie."In aceasta tara, autoritatile decid care judecator este legal si care este drept. Acestea sunt modelele pe care le urmati", a denuntat el.Comisia Europeana (CE) a cerut autoritatilor poloneze sa suspende procesul adoptarii acestei legi. Legea ar putea incalca statul de drept si valorile Uniunii Europene (UE).