Polonia vrea sa-si consolideze prietenia cu SUA: A cumparat 32 de avioane de lupta americane cu 4,6 miliarde de dolari

Ziua de vineri, 31 ianuarie 2020 va "intra in istoria armatei poloneze", a declarat ministrul Apararii Mariusz Blaszczak. Impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda, ministrul pecetluieste in aceasta zi "istorica" achizitionarea a 32 de avioane de lupta americane F-35A Lightning. Aviatia militara poloneza nu a detinut nicicand asemenea dotari moderne. Avioanele construite de concernul american Lockheed Martin ar fi un "top of the top" absolut al dotarilor militare moderne."Un atacator potential ar trebui sa stie acum ca orice atac asupra Poloniei va primi un raspuns hotarat. Aceste avioane pot oferi un astfel de raspuns", a declarat politicianul din partidul de guvernare PiS, intevievat de televiziunea de stat. El s-a declarat mandru de pretul "bun" obtinut, Polonia fiind nevoita sa achite acum doar 4,6 miliarde de dolari, fata de pretul de pornire de 6,5 miliarde. Blaszczak face o comparatie cu Belgia, care a platit pentru 34 de avioane de lupta 4,25 miliarde de dolari.Primele aparate de zbor vor fi livrate in 2024. Pilotii polonezi si personalul de la sol vor efectua ulterior stagii de pregatire in SUA iar doi ani mai tarziu avioanele de lupta vor fi integrate in arsenalul armatei poloneze. Drept completare la avioanele de lupta, Polonia va cumpara si avioane de supraveghere fara pilot.Achizitia de vineri este parte din proiectul amplu al guvernului PiS de modernizare a armatei poloneze. Cea mai numeroasa armata din flancul de est al NATO are 100.000 de soldati. Acestia se antreneaza in militare si tancuri vechi, provenite din perioada sovietica. Din cele 32 de avioane de lupta MiG-29 de productie sovietica, doar o treime sunt gata de utilizare in lupta.In ultimii doi ani, in Polonia s-au prabusit trei avioane MiG. Expertii vorbesc de piese de schimb insuficiente si de ingrijire tehnica deficitara. Polonia are a treia cea mai mare armata de tancuri din NATO, dupa SUA si Turcia, dar o parte din tancurile ei sunt vechi. In actualul proces de modernizare, acestea urmeaza sa fie dotate cu tehnica mai moderna.Guvernul PiS se umfla in pene atunci cand presedintele american Donald Trump lauda Varsovia pentru cheltuielile sale militare ridicate. Polonia este printre putinele tari membre care respecta obligatiile convenite de aliatii din NATO privind alocarea unui buget de minim 2% din PIB cheltuielilor militare.Pana in 2030, Varsovia va spori bugetul Armatei la 2,5% din PIB. Lucru de care profita din plin industria americana de armament. Polonia a platit si mai mult decat acum pe avioane in 2018 pe doua sisteme de rachete sol-aer de tip "Patriot". Suma s-a ridicat la 4,75 miliarde de dolari si a fost cea mai mare afacere militara din istoria Poloniei.Actualul contract de achizitie a avioanelor de lupta este controversat in Polonia. Pentru Tomasz Siemoniak, politician de opozitie de la coalitia civica si fost ministru al Apararii (2011-2015), decizia ar fi fost luata "prea repede si fara respectarea procedurilor necesare". "Au fost ignorate analizele, Parlamentul a fost ignorat si subiectul nu a fost dezbatut public".Deputatii din opozitie vorbesc despre negocieri "secrete" purtate cu SUA. Ei se plang ca nu au avut nicio sansa sa afle detalii despre planurile de achizitii ale guvernului, pentru ca acestea nu au fost prezentate clar in proietul de buget al Ministerului Apararii. Coalitia civica descrie acordul drept "propagandistic" si cere ca rentabilitatea afacerii sa fie verificata de Camera de Control Superioara, cel mai inalt for de acest tip din Polonia.Opozitia critica pretul ridicat al securitatii oferite de SUA, dar considera la randul ei ca America este un garant de securitate preferabil Europei. "Nu exista niciun dubiu asupra faptului ca SUA sunt aliatul cel mai important al Poloniei si ca este absolut corect sa cumparam tehnica de lupta de la firme americane", confirma fostul ministru al Apararii Siemoniak de la coalitia civica.Varsovia considera ca amenintarea cea mai mare la adresa securitatii sale este vecinul de la est, Rusia. Polonia se straduieste sa obtina stationarea permanenta a soldatilor americani pe teritoriul sau dupa izbucnirea conflictului din Ucraina. Dupa anexarea de catre Rusia a Peninsulei Crimeea in 2014, au fost desfasurate batalioane NATO in Polonia si in cele trei tari baltice. In Polonia se afla peste 4.500 de soldati americani. Varsovia nu este insa multumita, deoarece soldatii sunt inclusi intr-un mecanism de rotatie, trupele fiind schimbate in mod regulat.In 2018, PiS a demarat la Washington o ofensiva diplomatica pentru a obtine stationarea de durata a soldatilor americani pe teritoriul polonez. Un document intitulat "Propunere pentru o prezenta americana de durata in Polonia" a fost trimis functionarilor guvernamentali si congresmenilor americani, precum si celor mai importante think-tank-uri. Varsovia ar vrea ca SUA sa trimita pe teritoriul polonez o intreaga divizie de tancuri si ar fi dispusa sa plateasca in acest sens doua miliarde de dolari.Intregul proiect, menit sa consolideze legatura Poloniei cu America, a fost botezat de presedintele polonez Duda cu numele "Fort Trump". In 2019, Donald Trump a mentionat ca ar urma sa fie trimisi in Polonia inca 1.000 de soldati americani, dar acest lucru nu s-a intamplat. Polonia incearca acum sa construiasca "Fort Trump" prin afaceri de miliarde de dolari cu industria americana de armament.