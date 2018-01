Presedintele Consiliului Magistraturii din Polonia demisioneaza in semn de protest fata de Legile Justitiei: E un strigat de disperare

Ziare.

com

"Este undin partea presedintelui Consiliului. Legile din cadrul reformei judiciare sunt, in mai multe puncte, o incalcare a Constitutiei Poloniei", a precizat, vineri, purtatorul de cuvant, Waldemar Zurek, relateaza AFP.La fel ca si in Romania, Consiliul Magistraturii este o organ insarcinat cu garantarea independentei justitiei. Conform criticilor, ultimele reforme din Polonia risca sa reduca aceasta independenta, in favoarea puterilor legislativa si executiva."Demisia presedintelui Consiliului Magistraturii", a mai precizat Zurek.Adoptarea de legi controversate a impins Polonia intr-o profunda criza politica. Varsovia este acuzata de Comisia Europeana de nerespectarea statului de drept.La 20 decembrie, dupa luni de avertismente, Comisia Europeana a declansat impotriva Poloniei o procedura fara precedent, care ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot in UE ale Varsoviei daca aceasta nu va renunta la reformele controversate.Opozitia reproseaza legii referitoare la Consiliul Magistraturii in specialNoul premier conservator polonez Mateusz Morawiecki si-a exprimat miercuri speranta ca va "explica" Bruxellesului fundamentele reformei, fara a fi obligat la "concesii"."Sunt increzator ca aducand explicatii suplimentare privind intentiile noastre de reforma a sistemului judiciar, vom putea clarifica numeroase neintelegeri", a declarat Morawiecki intr-o intalnire cu corespondentii de presa straini la Varsovia.