Presedintele Parlamentului Poloniei isi da demisia pentru ca si-a plimbat familia cu avioanele statului

"Am de gand sa imi depun demisia maine", a spus Kuchcinski, intr-o conferinta de presa, la trei zile dupa ce si-a cerut scuze ca a folosit un avion guvernamental de 23 de ori, pentru zboruri cu familia sa.Vineri, Parlamentul urma sa dezbata o motiune privind demiterea sa.In contextul in care in Polonia au loc noi alegeri legislative in octombrie, acest scandal afecteaza partidul de dreapta Lege si Justitie (PiS) din care face parte Marek Kuchcinski, conform kfgo Potrivit presei locale, Kuchcinski, in varsta de 63 de ani, al doilea cel mai puternic om in stat potrivit Constitutiei, a folosit elicoptere si avioane militare si guvernamentale de 100 de ori in anii recenti.Politicianul ar fi fost adeseori insotit de membri ai familiei sale, precum si de reprezentanti ai partidului sau (PiS), ceea ce a generat o controversa, in special in privinta posibilitatii incalcarii protocoalelor de securitate a zborurilor.Insa Kuchcinski insista ca nu a incalcat legea prin aceste numeroase deplasari."Vreau sa subliniez ca nu am incalcat legea, iar numarul mare de zboruri, care au starnit controverse, a fost rezultatul unui numar mare de intalniri cu electoratul", sustine Kuchcinski."Intrucat publicul evalueaza actiunile mele intr-un mod negativ, am decis ca nu voi mai putea sa-mi indeplinesc datoria de presedinte al Dietei", a spus el.A.D.