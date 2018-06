Presedintele Poloniei a promulgat modificarile aduse Legii Holocaustului

Ziare.

com

La scurt timp dupa decizia presedintelui polonez, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat ca este multumit de faptul ca "Polonia a decis sa revoce amendamentul controversat din Legea Holocaustului".Miercuri dimineata, Parlamentul a modificat Legea Holocaustului intr-o sesiune de urgenta, schimband prevederea care incrimina penal orice persoana care sugera ca Polonia a fost complice la crimele impotriva evreilor din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.Legea Holocaustului a fost criticata dur de Statele Unite si Israel, dar si de catre mai multe state din Europa.Orice persoana care sugera ca Polonia a luat parte la crimele impotriva evreilor din perioada Holocaustului urma sa petreaca pana la trei ani in inchisoare.Legea, care este menita sa "apere imaginea Poloniei", presupune ca asocierea Poloniei cu Holocaustul va fi judecata drept fapta civila, nu penala, a declarat purtatorul de cuvant al prim-ministrului, Michal Dworczyk.Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a criticat public legea in luna aprilie, declarand ca, desi multi polonezi au luptat impotriva nazistilor in Al Doilea Razboi Mondial, Polonia a avut un rol important in exterminarea evreilor din perioada Holocaustului.Guvernul polonez a aparat legea spunand ca scopul ei este ca nicio persoana sa nu mai poata utiliza expresia defaimatoare "lagare de concentrare poloneze".