Prima tara UE care anunta ca va bloca orice sanctiuni ale Bruxelles-ului impotriva Ungariei

Ziare.

com

"Fiecare tara are dreptul sau suveran de a face reformele interne pe care le considera potrivite", a precizat Ministerul de Externe polonez intr-un comunicat transmis miercuri seara.Guvernul conservator de la Varsovia este la randul sau sub tirul criticilor Bruxelles-ului privind o serie de masuri care sunt vazute ca o incalcare a independentei justitiei."Actiunile impotriva statelor membre nu fac decat sa adanceasca diviziunile din cadrul UE, sporind lipsa de incredere actuala a cetatenilor in institutiile europene", se mai arata in comunicat. Parlamentul European a votat miercuri pentru sanctionarea Ungariei pentru neglijarea normelor privind democratia , drepturile civile si combaterea coruptiei, in prima incercare de a declansa un proces care s-ar putea incheia cu activarea Articolului 7 din Tratatul UE, ce presupune suspendarea dreptului de vot in cadrul blocului comunitar al statului membru vizat.De la preluarea puterii in 2010, premierul ungar Viktor Orban s-a folosit de majoritatea sa parlamentara pentru a pune presiune asupra justitiei, mass-media si organizatiilor non-guvernamentale.El a fost de asemenea cel mai vocal oponent al politicii de deschidere fata de refugiati promovate de cancelarul german Angela Merkel si de alti lideri din UE.