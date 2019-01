Primarul orasului polonez Gdansk a fost injunghiat pe scena, la un eveniment caritabil (Video)

Ziare.

Suspectul, un localnic in varsta de 27 de ani, a fost retinut imediat dupa agresiune, au anuntat oficiali polonezi, potrivit BBC News.Individul nu a fost oprit sa intre pe scena pentru ca avea asupra lui o legitimatie de presa, relateaza mass-media poloneza. Potrivit relatarilor, suspectul ar fi strigat ca a fost inchis pe nedrept.Incidentul a avut loc duminica seara la evenimentul caritabil Marea Orchestra a Craciunului.Mai multi oficiali polonezi, inclusiv premierul Mateusz Morawiecki si presedintele Andrzej Duda, au condamnat atacul.In varsta de 53 de ani, primarul Pawel Adamowicz a trebuit sa fie resuscitat dupa atac si este spitalizat in stare critica.Adamowicz conduce de 20 de ani orasul Gdansk si a fost membru al partidului de opozitie Platforma Civica pana in anul 2015.Suspectul se pare ca a fost recent eliberat din inchisoare. Acesta a afirmat ca a fost torturat in timpul detentiei.Ministrul de Interne de la Varsovia, Joachim Brudzinsk, a afirmat ca atacul este "un act inexplicabil de barbarie".Adamowicz a suferit rani foarte grave la nivelul abdomenului, a declarat Dr. Tomasz Stefaniak, director al Centrului Clinic Universitar din Gdansk, care a precizat ca primarul a trecut printr-o operatie care a durat cinci ore."Ramane intr-o stare foarte, foarte grava. Urmatoarele ore sunt decisive", a mai afirmat Dr Tomasz Stefaniak.Potrivit unei inregistrari din momentul atacului, agresorul a strigat: "Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept. Platforma Civica m-a pus acolo, si de asta Adamowicz trebuie sa moara".Agresorul a fost condamnat la inchisoare pentru jefuirea unei banci, ispasind o pedeapsa de peste cinci ani de inchisoare. El urmeaza sa fie audiat luni de autoritati, relateaza presa locala, citata de agentia Dpa.