Primarul orasului polonez Gdansk a murit dupa ce a fost injunghiat pe scena in fata a mii de oameni

Pawel Adamowicz era in stare critica, iar medicii nu l-au putut salva, a comunicat luni dupa-amiaza Spitalul municipal din Gdansk, citat de site-ul de stiri RMF24.pl.Informatia a fost confirmata de ministrul polonez al Sanatatii, Lukasz Szumowski. "Nu am putut castiga lupta", a spus el, conform BBC. Pawel Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a fost injunghiat duminica seara, pe scena amplasata pentru un eveniment caritabil la care participau cateva mii de oameni.Un individ in varsta de 27 de ani a avut acces pe scena cu o legitimatie de presa si l-a injunghiat pe Pawel Adamowicz. Autorul crimei a fost arestat preventiv.Ministrul de Interne de la Varsovia, Joachim Brudzinsk, a afirmat ca atacul este "un act inexplicabil de barbarie".Suspectul se pare ca a fost recent eliberat din inchisoare. Acesta a afirmat ca a fost torturat in timpul detentiei. Potrivit unei inregistrari din momentul atacului, agresorul a strigat: "Ma numesc Stefan. Am fost inchis pe nedrept. Platforma Civica m-a pus acolo, si de asta Adamowicz trebuie sa moara".Agresorul fusese condamnat la inchisoare pentru jefuirea unei banci, ispasind o pedeapsa de peste cinci ani de inchisoare.