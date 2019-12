Protest de amploare in Polonia, dupa ce un judecator care a contesta reformele din justitie a fost suspendat

Ziare.

De la venirea la putere in 2015, partidul Dreptate si Justitie a fost in conflict cu Uniunea Europeana din cauza reformelor despre care criticii afirma ca submineaza independenta justitiei.Suspendarea judecatorului Pawel Juszczyszyn, saptamana trecuta, a readus subiectul in centrul atentiei."Cred ca legea si onestitatea vor avea castig de cauza pana la urma", a spus Juszczyszyn protestatarilor, in fata Ministerului de Justitie din Varsovia."Cer judecatorilor - nu va lasati intimidati, fiti independenti, fiti curajosi, suntem puternici", a declarat Juszczyszyn.Guvernul a justificat reformele ample din justitie - intre care modul in care sunt numiti judecatorii - aratand ca sunt necesare pentru a imbunatati eficienta instantelor si a elimina vestigiile din era comunista, din perioada 1945-89.Protestele au avut loc in cel putin 105 orase, potrivit organizatorilor, iar televiziunile i-au aratat pe demonstranti fluturand steaguri ale Poloniei si Uniunii Europene si purtand pancarde inscriptionate cu sloganuri ca "Fara lege nu exista justitie".Scriitoarea Olga Tokarczuk, detinatoare a unui premiu Nobel, s-a aflat printre cei care au cerut oamenilor sa protesteze."Imi exprim solidaritatea cu judecatorii reprimati si va incurajez sa va alaturati demonstratiilor, in apararea lor", a scris Tokarczuk pe Twitter.Politia din Varsovia a refuzat sa spuna cate persoane au protestat in oras.Juszczyszyn, judecator detasat la un tribunal regional din Olsztyn, in estul Poloniei, de la o curte inferioara, a fost revocat din functie in mod neasteptat, atunci cand a pus sub semnul intrebarii numirea unui judecator de catre un nou organism, creat potrivit reglementarilor introduse de partidul Lege si Justitie.Joi, un ofiter disciplinar numit de ministrul Justitiei a declansat o procedura impotriva lui Juszczyszyn, iar acesta a fost suspendat vineri din functie.