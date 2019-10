Rezultate oficiale: Partidul lui Kaczynski a castigat la limita alegerile. Isi va impune mai greu reformele controversate - UPDATE

Promisiunile PiS

Opozitia formata din Coalitia Civica (KO) ocupa locul doi cu 27,40% din voturi si 134 de deputati, fiind urmata de alianta de stanga numita Stanga, relateaza Euronews Jaroslaw Kaczynski ar putea avea insa dificultati in a-si impune politicile pentru ca a pierdut majoritatea in camera superioara a Parlamentului, relateaza The Guardian.Initial, parea ca partidul Lege si Justitie a obtinut o victorie confortabila, dar in final opozitia a obtinut majoritatea in camera superioara, dand o lovitura partidului conservator, care dorea sa obtina o majoritatea suficient de mare pentru a schimba Constitutia.Rezultatul sub asteptari obtinut de partidul aflat la putere la Varsovia a survenit in aceeasi zi in care premierul ungar Viktor Orban, un aliat important al PiS, a suferit cea mai grea infrangere in alegeri din ultimul deceniu, pierzand controlul asupra capitalei Budapesta in alegerile locale, marcand un pas inapoi pentru nationalistii din Uniunea Europeana care doresc sa limiteze puterea Bruxelles-ului.In camera inferioara, Seimul, PiS a obtinut 44% din voturi, in crestere de la 38% in 2015, a anuntat comisia electorala din Polonia. Potrivit sistemului polonez de redistribuire a locurilor, partidul va avea majoritatea, dar cu doar cateva locuri mai multe.In Senat, a castigat opozitia, Coalitia Civica de centru publicand pe Twitter numele celor 51 de membri ai opozitiei si ai aliatilor acesteia care au obtinut locuri."Am recastigat Senatul. Datorita acordului dintre partidele de opozitie, opozitia va avea majoritatea in Senat", a scris pe Twitter liderul unuia dintre partidele de opozitie, Katarzyna Lubnauer.Controlul asupra Senatului ar permite opozitiei sa blocheze sau sa intarzie legile propuse de PiS si sa aiba un cuvant de supus in numirea conducerii unora dintre cele mai importante institutii din Polonia, cum ar fi ombudsmanul pentru drepturi civile.Polonezii si-au ales, duminica, parlamentarii care sa ii reprezinte pentru urmatorii 4 ani . Au fost alegeri cu miza mare, deoarece rezultatul decide directia in care se va indrepta tara in urmatorii ani.Conservatorii partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), condus de Jaroslaw Kaczynski, au luptat pentru mobilizarea alegatorilor din mediul rural, promovand valorile familiei si introducand o serie de masuri de protectie sociala, inclusiv cresterea pensiilor si salariului minim.In schimb, Coalitia Civica (KO) s-a sprijinit pe locuitorii din marile orase, iritati de reformele controversate ale PiS, intre care cea a sistemului judiciar.Astfel, potrivit sursei citate, in conditiile in care PiS isi pastreaza majoritatea dupa alegerile parlamentare, partidul va continua reformele la sistemului judiciar, institutiile mass-media si culturale, in cel de-al doilea mandat de patru ani.Aceste reforme au fost criticate de Bruxelles.In total, partidele din Opozitie au primit peste 50% din voturi, insa PiS a obtinut cel mai mare numar de locuri in Parlament, ramanand la putere.Jaroslaw Kaczynski, seful partidului nationalist de guvernamant, a declarat victoria in alegerile parlamentare de duminica: "Avem o victorie: in ciuda unui front puternic, am reusit sa castigam".