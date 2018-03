"Rusii nu sunt deloc fericiti ca Polonia se inarmeaza cu rachete Patriot din SUA"

Ziare.

"Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei politice si militare din Europa si o amenintare pentru securitatea nationala a Federatiei ruse", a declarat reprezentanta MAE rus."In acelasi timp, afirmam ca resursele defensive ruse sunt suficiente pentru a asigura inviolabilitatea frontierelor noastre si protectia teritoriului nostru", a adaugat Zakharova.Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane antiaeriana si antibalistica Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari.Potrivit intelegerii, primele sisteme Patriot vor ajunge in Polonia in 2022, iar urmatoarele in 2024. Vor fi livrate patru unitati Patriot, iar Varsovia negociaza cu Washingtonul pentru mai multe sisteme de aparare aeriana, un nou radar si un interceptor de rachete.