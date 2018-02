Scandal diplomatic pe lagarele naziste. Parlamentul polonez a votat o controversata lege prinvind Holocaustul

Ziare.

Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani.Proiectul de lege a fost aprobat la 27 ianuarie si de Camera inferioara a Parlamentului polonez si acum urmeaza sa fie trimis presedintelui pentru promulgare. Intr-un interviu, Andrzej Duda a declarat ca tara sa are dreptul sa apere "adevarul istoric".Israelul s-a aratat nemultumit de aceste actiuni ale Poloniei, spunand ca se doreste schimbarea istoriei. Duminica, premierul Benjamin Netanyahu a cerut ca proiectul de lege sa nu fie aprobat: "Sunt impotriva acestei initiative. Nu putem schimba istoria si Holocaustul nu poate fi negat".Miercuri, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA a facut apel catre statul polonez sa se razgandeasca, adaugand ca SUA este ingrijorata ca legislatia ar restrictiona dreptul la libera exprimare si ar cauza alte divizari diplomatice.Guvernul polonez sustine ca proiectul de lege nu limiteaza in niciun fel cercetarea si discutarea Holocaustului, dar protejeaza renumele tarii la nivel international. Polonia este nemultumita de folosirea unor fraze precum "lagare de concentrare poloneze", care ar putea sugera ca statul polonez este responsabil pentru aceste lagare care au fost construite si folosite de nazisti dupa ce au invadat Polonia in 1939.