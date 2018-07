Un avion militar MiG-29 s-a prabusit in Polonia

Ziare.

Avionul de vanatoare, de conceptie sovietica, venea de la Baza 22 a aviatiei tactice de la Malbork si s-a prabusit in jurul orei locale 02:00 (00:00 GMT), la circa 20 de km de acest oras, in apropiere de localitatea Sakowko, informeaza AFP.O comisie urmeaza sa clarifice cauzele accidentului. Pilotul avea multa experienta, cu peste 800 de ore de zbor la activ, dintre care 600 pe avioane MiG-29, la bordul carora el efectua patrule de lupta, se arata intr-un comunicat al ministerului.El a participat la exercitii militare nationale si internationale.Armata poloneza dispune de 32 de avioane MiG-29. Mai multe dintre ele nu mai zboara, din cauza lipsei unor piese de schimb, conform media poloneze. Polonia are de asemenea 48 de avioane de vanatoare americane F-16.Citeste si despre MIG-ul prabusit anul trecut la Constanta