Un documentar despre abuzarea minorilor afecteaza grav biserica catolica din Polonia

In numai trei zile, unsprezece milioane de oameni au vizionat filmul documentar. Nu pe marile ecrane sau la ore de maxima audienta pe posturile de televiziune, ci pe canalul Youtube a avut loc premiera peliculei intitulate "Sa nu spui nimanui". Proiectul a fost finantat prin cheta, dupa ce autorii nu au gasit niciun post dispus sa produca filmul.Acum jurnalistii se bat practic pentru a purta o discutie cu autorii.Dupa ce a fost postat pe internet week-endul trecut, documentarul a devenit o tema generala de discutie. "Cred ca este momentul potrivit pentru un astfel de film. In presa aparusera multe articole despre aceasta tema, iar filmul 'Clerul' a schimbat tonul discutiilor", explica regizorul Tomasz Sekielski.In statisticile Youtube din Polonia, filmul a avansat pe primul loc in topul vizionarilor, iar in Islanda, Irlanda sau Norvegia se numara printre cele mai accesate productii. Varianta subtitrata in engleza face deja inconjurul lumii.Fratii Sekielski (Marek fiind producatorul) au reusit nu doar sa le aduca pe victime in fata camerelor de filmat, ci si sa le confrunte cu agresorii lor. Intre timp, distinsii faptasi au fost si ei confruntati cu trecutul lor.Dupa ani buni de tacere, protagonistii dezvaluie detalii intime. "Aveam sapte, opt ani. M-ati atins acolo unde nu ar trebui, in locuri intime", spune Ana, de 39 de ani, privindu-si agresorul in ochi. De abia dupa mai multe incercari, defineste exact agresiunea: "V-ati masturbat cu mana mea."Preotul, care se afla in fata ei, pare calm, ca si cum ar fi asteptat indelung acest moment, poate temator, poate sperand in iertare. Acoperindu-si fata cu mainile, preotul intreaba: "Ce sa fac eu acum?" Isi regreta faptele si se roaga deseori pentru cei agresati. Daca Ana l-ar fi cautat atunci cand mai era inca in putere, ar fi "reparat cumva" greseala. "Tocmai mi-ati oferit bani?" se ingrozeste Ana. Niciun ban din lume nu ar putea repara trecutul.Toata Polonia vorbeste acum despre acest film si nu doar in internet. Intr-o tara in care 90 la suta din locuitori se declara catolici si cuvantul preotului continua sa cantareasca mult, aceasta noua si profunda tematizare a abuzului reprezinta un cutremur social.Nu doar din cauza povestilor personale ale victimelor, ci si pentru ca filmul dezvaluie mecanismele, rezistenta din interiorul bisericii, de care s-au lovit victimele: usi inchise, lipsa generala de incredere fata de victime si traumele lor. Si acestea sunt teme detaliat prezentate in film alaturi de reconstituirea abuzurilor."Pedofilia in cadrul bisericii ramane o problema de sistem", declara preotul iezuit Jacek Prusak in discutia cu televiziunea privata TVN24. "Nu ar trebui sa reducem totul la nivelul faptasilor. Aceasta este doar o parte a medaliei. Cealalta este institutia in care au loc faptele si care faciliteaza sau justifica asemenea actiuni."Reprimarea si trecerea sub tacere abordata dupa un exemplu fictiv in filmul "Clerul" sunt cu mult depasite de realitatea prezentata in filmul documentar. Pelicula prezinta cazul unui preot condamnat pentru abuzarea minorilor care, dupa eliberarea din detentie, a fost din nou trimis sa lucreze cu copii si tineri. Filmat cu camera ascunsa, preotul poate fi vazut din nou in fata minorilor, in biserica. Acum el insusi a solicitat sa fie scos din randul preotimii.Reactiile conducerii bisericii nu s-au lasat asteptate. Foarte repede a reactionat arhiepiscopul Poloniei, Wojciech Polak. Inaintea premierii filmului, situatia era cu totul alta. Intocmai ca si alte inalte fete bisericesti, Polak a refuzat sa stea de vorba cu autorii filmului. In finalul documentarii, Sekielski prezinta raspunusl oficial al arhiepiscopiei in care filmul este considerat ca fiind partinitor.Dupa premiera online, pozitia s-a schimbat cu 180 de grade. Conducerea bisericii a prezentat direct in week-end scuze victimelor, iar Polak a multumit producatorilor pentru curaj, declarandu-se profund impresionat."Marea suferinta a victimelor starneste sentimente de durere si rusine. Le multumesc tuturor celor care au avut curajul sa vorbeasca despre suferinta lor. Cer scuze pentru fiecare rana provocata de reprezentantii bisericii", se arata intr-o declaratie scrisa semnata de Polak. Deocamdata e vorba despre abuzuri comise de 382 de preoti din 1990 pana astazi.Asemanatoare este si pozitia sefului conferintei episcopale, Stanislaw Gadecki. Cu totul altfel a reactionat insa arhiepiscopul de Gdansk, Leszek Glodz, care este considerat ca reprezentand aripa ultra-conservatoare a bisericii catolice din Polonia.Interpelat de o jurnalista, el a declarat ca are altceva mai bun de facut decat sa isi piarda vremea cu lucruri "de nimic". Cateva ore mai tarziu, politicienii partidului liberal de stanga "Primavara" au proiectat filmul in fata casei lui Glodz. Dintre partidele creditate cu sanse mari la alegerile parlamentare din toamna, formatiunea nou infiintata critica cel mai direct biserica.Insusi Grzegorz Schetyna, seful celui mai mare partid de opozitie "Platforma civica", care s-a straduit sa aiba o relatie buna cu biserica, s-a distantat precaut: "Lupta impotriva pedofiliei nu este o lupta cu biserica, dar in apararea copiilor nu vom face niciun compromis."Mai multe partide de opozitie solicita o comisie mai ampla de ancheta, care sa cuprinda si reprezentanti ai victimelor. Se insista si asupra permiterii accesului la arhivele bisericii.Premiera filmului a avut loc intr-o perioada politica fierbinte. Alegerile europarlamentare se deruleaza in doar cateva zile, urmeaza in toamna scrutinul legislativ si anul viitor se va alege noul presedinte al Poloniei.Partidul de guvernamant PiS, care se considera aparator al credintei si bisericii, se prezinta acum ca luptatoare impotriva abuzarii minorilor de catre reprezentantii bisericii catolice. Partidul sau se angajeaza in combaterea abuzurilor, declara la o intrunire electorala seful PiS Jaroslaw Kaczynski, insistand asupra unor pedepse mai dure."Extrem de dur vor fi pedepsiti cei care au o responsabilitate fata de copii, ceea ce e valabil si in cazul preotilor, dar si al persoanelor publice. Vrem sa fim extrem de stricti. Dar justifica abuzurile comise de unii preoti atacurile asupra bisericii? Au voie sa fie jigniti acum catolicii? Nu!"Intre timp, guvernul condus de premierul Mateusz Morawiecki a propus schimbari in dreptul penal. In viitor, abuzurile de acest tip vor fi pedepsite cu pana la 30 de ani privare de libertate , faptele nu vor putea fi prescrise iar varsta celor protejati a fost majorata de la 15 la 16 ani.Evident este deja ca dupa acest film tacerea nu isi mai are locul si subiectul nu mai poate fi tinut sub pres. Cu atat mai mult cu cat autorii planifica o continuare. Urmeaza sa fie publicata si o carte.Exista mult mai multe cazuri decat cele prezentate in cele doua ore ale documentarului. Sunt povesti pe care biserica le-a pastrat mult timp doar pentru ea. Poate prea mult timp, periclitand practic rolul ei fundamental ca loc de incredere, sustinere si mangaiere.Preotimea este inainte de toate asociata acum cu "pedofilia", deplange situatia un expert din randurile bisericii. Urmarile sunt evidente: tot mai putini seminaristi, tot mai multi tineri care intorc spatele bisericii si refuza cursurile de religie. Pe scurt: asistam la o secularizare accelerata.