Un nou proiect controversat impotriva magistratilor risca sa scoata Polonia din UE daca va fi adoptat

Aceasta institutie a publicat marti o analiza de 40 de pagini, in care estimeaza in special ca acest proiect de lege depus joia trecuta de formatiunea conservatoare PiS este o "tentativa de a forta judecatorii (...) sa aplice toate reglementarile votate de majoritatea aflata la putere", chiar daca un tribunal le considera a fi "incompatibile cu norme legale superioare".Prin legislatia propusa, formatiunea PiS incearca sa introduca masuri disciplinare pentru actiuni cum ar fi contestarea legalitatii numirilor in sistemul de justitie. Sanctiunile pot merge pana la excluderea unui magistrat care contesta legalitatea numirii unui alt magistrat sau in cazul unor "activitati cu caracter politic" ori care pot "dauna functionarii sistemului de justitie".Conform rationamentului facut de Curtea Suprema in analiza sa, este "foarte probabil" ca acest text, odata adoptat, sa conduca la "declansarea de catre institutiile europene a unor proceduri de constatare a nerespectarii de catre Polonia a angajamentelor ce decurg din tratate si, pe termen mai lung, la necesitatea parasirii Uniunii Europene".Noul proiect de lege este propus la o saptamana dupa ce Curtea Suprema poloneza a estimat ca noul Consiliu National al Magistraturii (KRS), organismul ce recomanda presedintelui numirea judecatorilor si care a fost constituit in urma reformelor in justitie criticate de Bruxelles si de opozitie, nu ofera garantii de independenta fata de puterea politica. Hotararea Curtii Supreme poloneze urmeaza unei decizii a Curtii de Justitie a UE (CJUE), care in noiembrie a statuat ca ii revine Curtii Supreme poloneze sa se pronunte in aceasta chestiune.Mai multe organizatii ale magistratilor, precum si Fundatia Helsinki pentru drepturile omului si Comitetul de aparare a democratiei (KOD, organizatie a opozitiei poloneze) au lansat un apel pentru desfasurarea de proteste miercuri seara in fata parlamentului de la Varsovia si in fata tribunalelor din circa 100 de orase poloneze.Intrarea in vigoare a acestui text ar marca "sfarsitul separatiei puterilor si revenirea la puterea unica pe care am cunoscut-o in epoca Poloniei comuniste", considera Danuta Przywara, presedintele Fundatiei Helsinki din Polonia.Vasta reforma a sistemului judiciar polonez, demarata cu patru ani in urma de formatiunea conservatoare PiS, care in octombrie a castigat din nou alegerile legislative, este considerata de Bruxelles si de opozitia poloneza o incercare de subordonare a justitiei de catre politic.Comisia Europeana a lansat impotriva Poloniei mai multe proceduri de infringement pe aceasta tema si a activat de asemenea articolul 7 din Tratatul UE, care in etapa finala poate conduce la pierderea dreptului de vot in Consiliul UE, sanctiune ce necesita insa un vot unanim din partea tuturor celorlalte state membre ale UE, iar Ungaria a promis ca se va opune.In cazul legilor despre care apreciaza ca incalca dreptul comunitar, Comisia Europeana se poate adresa Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), cum a procedat ultima data in octombrie cu privire la legea privind noul regim disciplinar al judecatorilor.