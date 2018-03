Un oficial din Ministerul polonez al Energiei a fost arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei

Ziare.

Potrivit serviciului polonez de contraspionaj ABW, respectivul oficial, prezentat sub numele de Marek W., detinea o pozitie din care se ocupa de proiectele energetice strategice si astfel a avut acces la informatii despre strategia Poloniei de a bloca realizarea gazoductului prin care Rusia doreste sa aprovizioneze cu gaze Europa ocolind Ucraina si Polonia.Guvernul de la Varsovia considera ca gazoductul Nord Stream 2 va consolida pozitia dominanta a Gazpromu pe piata europeana a gazelor si ca face parte dintr-o politica prin care Moscova incearca sa-si sporeasca mijloacele de presiune asupra Europei de Est.Potrivit agentiei de presa PAP, suspectul a avut contacte cu ofiteri de informatii rusi care lucreaza sub acoperire la ambasada Rusiei la Varsovia.Presa poloneza scrie ca el lucra la Ministerul Energiei si a fost arestat pe 23 martie, fiind plasat in arest preventiv pentru trei luni, iar daca va fi gasit vinovat risca pana la zece ani de inchisoare.