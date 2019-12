Varsovia il convoaca pe ambasadorul rus dupa ce Putin a acuzat Polonia de intelegere cu Hitler

Ziare.

In prezent, tensiunile sunt puternice intre Varsovia si Moscova, Polonia, membra a NATO si Uniunii Europene, exprimandu-si temeri legate de tendintele agresive din politica rusa, in special in privinta Ucrainei, relateaza AFP.Polonia si-a exprimat "obiectia ferma in fata insinuarilor istorice facute de cele mai inalte autoritati ruse in ultimele zile", a declarat un viceministru de Externe, Marcin Przydacz, citat de agentia de presa PAP.Vladimir Putin a acuzat de doua ori in ultimele zile Polonia ca a incheiat o intelegere cu Hitler in ajunul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Marti, luand cuvantul la Ministerul rus al Apararii, el a afirmat ca a luat cunostinta de arhive recuperate in Europa de Armata Rosie dupa 1945, ce arata ca polonezii "au incheiat practic o intelegere cu Hitler".Seful statului rus a adaugat ca un ambasador polonez la Berlin - pe care l-a numit "ticalos" si "porc antisemit" - i-a promis lui Hitler ridicarea unui "frumos monument" la Varsovia dupa ce liderul nazist a propus sa-i "trimita pe evrei in colonii din Africa".In ajunul invaziei germane a Poloniei la 1 septembrie 1939, URSS condusa de Stalin si Germania nazista au cazut de acord sa isi imparta Europa de Est, intr-un protocol secret al Pactului Ribbentrop-Molotov semnat la 23 august.URSS a atacat Polonia la 17 septembrie 1939, intr-un moment in care armata poloneza lupta fara speranta impotriva fortelor germane. Sovieticii au ocupat o mare parte a teritoriului polonez. Germania a atacat URSS la 22 iunie 1941.Ministerul de Externe de la Varsovia a subliniat vineri, potrivit agentiei PAP, ca Polonia "a fost prima tara care s-a angajat in rezistenta armata in septembrie 1939 impotriva armatei germane care era sprijinita de Uniunea Sovietica".Acesta a reamintit ca agresiunea germana s-a soldat cu moartea a sase milioane de cetateni polonezi, dintre care trei milioane de evrei.Rusia "cauta sa minimizeze responsabilitatea comuna a Uniunii Sovietice in distrugerea pacii in Europa. URSS a fost intre 1939 si 1941 un aliat al Germaniei lui Adolf Hitler", a adaugat ministerul.