Verdictul Curtii de Justitie a UE impotriva Poloniei, un semnal pentru Europa

Doua obiectii ale Comisiei Europene

Nu poti sa alegi doar ciresele de pe tort

E cel de-al doilea verdict al judecatorilor de la Luxemburg privind reforma Justitiei din Polonia - si probabil nu va fi ultimul. Inca in luna iunie, ei au declarat ilegala reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme din Polonia . Noul verdict vizeaza o modificare similara la nivelul celorlalte tribunale poloneze.Curtea de Justitie a UE a criticat mai ales doua aspecte ale legii adoptate la Varsovia in 2017. Datorita voturilor majoritatii national-conservatoare din parlamentul polonez, varsta de pensionare a judecatoarelor a fost redusa de la 67 la 60 de ani, iar cea a judecatorilor de la 67 la 65 de ani.In plus, ministrul Justitiei - care detine in Polonia in acelasi timp si functia de procuror general - putea sa decida singur in privinta unor exceptii de la aceasta regula. Inainte, judecatorii aveau dreptul sa decida pe cont propriu daca isi continua activitatea profesionala dincolo de varsta de pensionare, pana la maxim 70 de ani.Singura conditie era un certificat medical care sa ateste ca persoana respectiva e suficient de sanatoasa pentru a lucra in continuare.Comisia Europeana a considerat, pe de-o parte, ca noua reglementare privind varsta de pensionare incalca principiul egalitatii dintre barbat si femeie. Pe de alta parte, CE a criticat faptul ca decizia privind continuarea activitatii profesionale dupa varsta de pensionare ii revine ministrului de Justitie in Polonia, considerand ca e vorba de o incalcare a independentei judecatorilor.In aceste conditii, CE a inaintat o plangere CJUE.In urma presiunilor din partea Comisiei Europene, Varsovia a modificat cele doua reglementari controversate inca in primavara anului 2018. Cu toate acestea, Bruxelles-ul nu a retras plangerea. Pe buna dreptate, pentru ca nu era vorba doar de un semnal transmis Poloniei, ci intregii Uniuni Europene.Acest semnal e cat se poate de clar. Judecatorii independenti reprezinta un principiu de baza al Uniunii Europene, iar spatiul comunitar e mai mult decat o zona de confort la nivel economic. Toate institutiile europene au datoria sa respecte si sa apere aceasta independenta.Mai mult, judecatorii unui stat din UE sunt in acelasi timp judecatori ai Europei, care aplica si dreptul european. Astfel, reglementarile nationale privind judecatorii au o legatura cu intreaga Uniune Europeana.Aceasta clarificare istorica se datoreaza, in mod paradoxal, tocmai Guvernului de la Varsovia care a incercat sa submineze independenta Justitiei printr-o ampla reforma a sistemului judiciar. Ar fi o concluzie gresita sa credem ca e vorba doar de o palma data guvernului national-conservator de la Varsovia.Verdictul CJUE reprezinta o avertizare la adresa tuturor guvernelor din UE, nu doar a celor din Europa Centrala si de Est.Adesea, puterea politica e tentata sa incerce sa controleze Justitia si, in multe cazuri, mass-media - nu doar in spatiul geografic rasaritean. Acest pericol trebuie luat in serios pretutindeni, iar drepturile trebuie aparate oricand e nevoie.Verdictul arata, din nou, ca cine vrea sa faca parte din clubul exclusiv al UE e obligat sa respecte regulile stabilite in legislatia europeana. Apartenenta la UE nu inseamna ca o tara poate sa-si aleaga doar ciresele de pe tort. Acesta e mesajul principal al verdictului CJUE.