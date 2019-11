Donald Tusk, ales presedinte al Partidului Popular European pentru urmatorii trei ani

Cine este Donald Tusk

Ziare.

com

Tusk, singurul candidat inscris pentru presedintia PPE, a fost validat cu 491 de voturi pentru si 37 de voturi impotriva. Presedintia sa va incepe la 1 decembrie 2019, se precizeaza pe site-ul PPE.La eveniment au fost prezenti premieri si sefi de stat din PPE, precum si Ursula von der Leyen, presedintele ales a Comisiei Europene.El ii succede lui Joseph Daul, care s-a aflat timp de doua mandate in fruntea formatiunii, si devineCei doi politicieni - presedintele la sfarsit de mandat si presedintele ales al PPE - vor sustine o conferinta de presa comuna joi dimineata in capitala croata.Pana acum functia a fost detinuta de doi belgieni (Leo Tindemans si Wilfried Martens), un olandez (Piet Bukman), un francez (Joseph Daul) si un luxemburghez (Jacques Santer).Donald Tusk a fost cel care le-a incalzit sufletele romanilor cu un discurs emotionat tinut la Ateneul roman cu ocazia Centenarului.Presedintele Klaus Iohannis a salutat, miercuri seara, alegerea lui Donald Tusk, apreciind ca acest lucru arata ca falia intre Est si Vest dispare tot mai mult."Este o premiera si este o premiera foarte frumoasa. Il cunosc foarte bine pe domnul Donald Tusk si sunt foarte bucuros ca a fost ales cu o majoritate covarsitoare de voturi. Faptul ca avem la PPE prima data un presedinte din partea estica a Europei arata, evident, si in PPE o deschidere semnificativa catre, sa zicem, membrii noi in Uniunea Europeana. Lucru care ne bucura si este un semn vizibil, un semn evident ca falia Est-Vest dispare tot mai mult si asta este, de fapt, ce ne dorim si noi pentru Romania si pentru romani, sa ajungem si la un nivel de trai, si la o societate de maturitatea societatilor din vechile state membre ale Uniunii Europene", a declarat seful statului roman la sosirea la Summitul PPE care a incheiat prima zi a congresului statutar al familiei politice paneuropene.Nascut in urma cu 62 de ani, la Gdansk, orasul santierelor navale si leagan al sindicatului Solidaritatea, acest "liberal convins" i-a rapit in 2007 puterea conservatorului Jaroslaw Kaczynski, actualul presedinte al Partidului Lege si Justitie (PiS), care are fata de el de atunci o ura persistenta, scrie France Presse intr-un comentariu dedicat carierei politice a lui Donald Tusk.In cei sapte ani ai sai ca prim-ministru, el a lasat amintirea unui om care nu a incercat sa transforme radical tara, dar s-a pus bine in slujba dezvoltarii ei, intr-o relativa stabilitate, "garantand ca apa calda curge tot timpul la robinet".Mandatul sau a fost marcat si de catastrofa aeriana de la Smolensk, in care a murit pe 10 octombrie 2010 presedintele Lech Kaczynski, fratele geaman al lui Jaroslaw. Acesta a incercat in van sa impiedice alegerea sa la, unul dintre posturile cheie ale UE.Donald Tusk a beneficiat de retragerea prim-ministrului danez Helle Thorning-Schmidt din cursa pentru presedintia Consiliului European, aflandu-se din decembrie 2014 in fruntea acestui for.Sef de orchestra al summit-urilor europene, unde a depus eforturi sa mentina unitatea celor 27 in raport cu Regatul Unit in timpul negocierilor spinoase privind Brexitul, el a fost timp de cinci ani unul dintre cele doua chipuri ale Europei, alaturi de luxemburghezul Jean-Claude Juncker, presedinte al Comisiei Europene.Or, pentru acesta din urma, postul "prietenului" sau Donald a fost "un job part time", propunand chiar ca functia lui sa fuzioneze cu a sa.Ocupand o "functie aproape total lipsita de putere", cum a descris-o chiar el intr-un recent interviu pentru cotidianul belgian Le Soir,Unele dintre afirmatiile sale au facut valva, ca si cele ale unui alt Donald, american de aceasta data. "", a declarat Tusk.Sau o alta referitoare la iesirea Regatului Unit din UE, potrivit careia ar trebui sa existe "".Succesor al belgianului Herman Van Rompuy, Donald Tusk a curatat praful de pe comunicarea Consiliului European, utilizand cu umor retelele sociale, scrie sursa citata.In cinci ani, numarul urmaritorilor contului de Twitter al presedintelui Consiliului a crescut de la 200.000 la peste 1,1 milioane. In paralel, rata actiunilor precum redistribuiri sau like-uri a crescut de patru ori. Twiplomacy l-a facut din acest motiv unul dintre liderii mondiali cei mai influenti pe Twitter in 2018.Unul dintre momentele care i-au sporit popularitatea pe internet a fost in septembrie 2018, cand Tusk a postat pe Instagram o fotografie in care propunea un sortiment de patiserie prim-ministrului britanic Theresa May.", o referire putin voalata la strategia pe care Bruxellesul a reprosat-o multa vreme Londrei ca a utilizat-o in negocierea Brexit-ului, respectiv ca vrea sa aleaga ("cherry-pick" in engleza) numai ce o intereseaza.Numindu-l pe Tusk in fruntea familiei lor politice, PPE, in mare parte dominat de crestin-democratii Angelei Merkel, chiar daca ea insasi este in pierdere de viteza,, foarte prezent in prim-planul scenei europene.Ca si lidera germana, a carei limba o vorbeste,Intr-un discurs remarcat pe 13 noiembrie la Bruges, el a luat deschis pozitie impotriva lui Emmanuel Macron, un "prieten foarte drag".El a avertizat Franta si in legatura cu extinderea UE. "Nu putem avea o Europa suverana fara Balcani stabili, integrati cu restul continentului".Mandatul de presedinte al PPE atribuit miercuri seara lui Donald Tusk este unul de trei ani, dar poate fi prelungit pe termen nedefinit. Aceasta functie a fost ocupata de altfel timp de 23 de ani de belgianul Wilfried Martens (1990-2013), caruia i-a succedat francezul Joseph Daul. De la crearea formatiunii in 1976, PPE a avut cinci presedinti, doi belgieni (Leo Tindemans si Wilfried Martens), un olandez (Piet Bukman), un francez (Joseph Daul) si un luxemburghez (Jacques Santer).