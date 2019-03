Dupa Timmermans, si candidatul PPE la sefia Comisiei Europene vine in Romania. Summit-ul PPE are loc la Bucuresti

UPDATE

Anuntul a fost facut de europarlamentarul Siegfried Muresan (PNL) pe contul sau de Facebook."Saptamana aceasta sunt de luni pana miercuri la Strasbourg unde avem sesiunea plenara a Parlamentului European.Voi fi joi la Bucuresti, vineri la Constanta si sambata din nou la Bucuresti, la cel mai mare eveniment al Partidului National Liberal dinaintea alegerilor europarlamentare.Vocea alesilor locali ai PNL se aude pana la varful institutiilor europene", a scris Muresan pe Facebook.Ulterior, liderul liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat ca summit-ul Partidului Popular European va avea loc, sambata, la Bucuresti."In data de 16 martie, va avea loc la Bucuresti un eveniment extrem de important pentru PNL, pentru PPE din care face parte PNL.Este un eveniment la care avem foarte multi invitati straini, peste 150 de primari de municipii, de orase, de presedinti de regiuni, de presedinti de unitati administrative cum sunt judetele din Romania.Din partea PPE va participa secretarul general Antonio Lopez Isturiz. Cea mai importanta prezenta la evenimentul nostru este prezenta candidatului PPE la functia de presedinte al Comisiei Europene, mai mult ca sigur viitorul presedinte al Comisiei Europene, domnul Manfred Weber, care (...) va prezenta, cred ca in premiera, viziunea sa asupra evolutiei ulterioare a Europei si, practic, programul cu care se va prezenta in aceasta cursa pentru ocuparea functiei de presedinte al CE.pentru a ne transmite mesajul sau si viziunea sa privitor la evolutia Romaniei la nivelul UE si viitorul UE", a precizat Orban, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.Summitul PPE va avea loc la Romexpo, incepand cu ora 10:30.Partidul Popular European (PPE) l-a desemnat, in luna noiembrie 2018, pe Manfred Weber drept candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene Weber, liderul german al gruparii PPE in Parlamentul European, va fi candidatul principal al partidului de centru-dreapta in alegerile europarlamentare din mai 2019.Gruparea PPE, cea mai mare din Parlament, are ca scop sa isi pastreze controlul asupra postului de presedinte al Comisiei, detinut in prezent de Jean-Claude Juncker.Vizita lui Weber in tara noastra are loc in contextul in care luni se afla la Bucuresti Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene si candidatul socialistilor la functia de presedinte al comisiei. El va primi inalta distinctie de Doctor Honoris Causa din partea SNSPA . De asemenea, se va intalni luni si cu premierul Viorica Dancila, la ora 18:00, potrivit unui comunicat al Guvernului remis