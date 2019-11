Congres PPE cu Siegfried Muresan, in carti pentru vicepresedinte. Orban se intalneste cu Angela Merkel si Ursula von der Leyen

Cu cine se va intalni Ludovic Orban

Ziare.

com

Si presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri si joi, la congres.In deschiderea reuniunii gazduite de Zagreb Arena vor avea discursuri premierul croat Andrej Plenkovic (presedintele Uniunii Democrate Croate), presedintele in exercitiu al PPE, Joseph Daul, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz, arata Agerpres.Ei vor fi urmati de singurul candidat inscris pentru postul de presedinte al PPE, Donald Tusk. Acesta va deveni primul est-european in aceasta functie care, de la fondarea PPE in 1976, a fost detinuta de doi belgieni (Leo Tindemans si Wilfried Martens), un olandez (Piet Bukman), un francez (Joseph Daul) si un luxemburghez (Jacques Santer).Potrivit unui comunicat publicat marti seara de biroul de presa al PPE, printre cei care vor avea interventii, miercuri, in congresul PPE sunt negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, cancelarul german Angela Merkel, presedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen, presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, sefa guvernului norvegian Erna Solberg, fostul premier moldovean Maia Sandu si liderul opozitiei spaniole Pablo Casado.In aceeasi zi va avea loc dezbaterea "Balcanii Occidentali si Uniunea Europeana - provocari si responsabilitati comune", care va fi moderata de catre secretarul general al Consiliului pentru Cooperare Regionala, Majlinda Bregu.Joi, in a doua zi a congresului PPE, delegatii ii vor alege pe cei zece vicepresedinti si trezorierul. Pentru 10 posturi de vicepresedinte s-au inscris 12 candidati - David McAllister (Germania), Helen McEntee (Irlanda), Siegfried Muresan (Romania), Averof Neofytou (Cipru), Petteri Orpo (Finlanda), Franck Proust (Franta), Paulo Rangel (Portugalia), Ivan Štefanec (Slovacia), Antonio Tajani (Italia), Esther De Lange (Olanda), Mariya Gabriel (Bulgaria) si Johannes Hahn (Austria).Pe lista vorbitorilor de joi se afla, printre altii, presedintele cipriot Nikos Anastasiades, premierii roman Ludovic Orban, bulgar Boiko Borisov, leton Krisjanis Karins, grec Kyriakos Mitsotakis si irlandez Leo Varadkar, liderul opozitiei italiene Silvio Berlusconi si presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber.Premierul Ludovic Orban va avea, miercuri si joi, mai multe intalniri cu oficiali europeni, la Zagreb, conform unui comunicat remis de Guvern15:25 - Intrevedere cu Leo Varadkar, prim-ministrul Irlandei;15:45 - Intrevedere cu Antonio Lopez Isturiz, secretarul general al Partidului Popular European;17:00 - Intrevedere cu Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene:17:45 - Intrevedere cu Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene;18:30 - Scurta intrevedere cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, urmata de fotografie oficiala;18:40 - Intrevedere cu Alexander Dobrindt, presedintele grupului parlamentar CSU in Parlamentul Germaniei;19:00 - Intrevedere cu Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei;19:30 - Intrevedere cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European;7:30 - Intrevedere cu Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European8:15 - Intrevedere cu Manfred Weber, presedintele grupului PPE in Parlamentul European09:20 - Intrevedere cu Andrej Plenkovic, prim-ministrul Croatiei - discutii tete-a-tete, intalniri in plenul delegatilor si declaratii de presa;10:30 - Intrevedere cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei11:00 - Intrevedere cu Maia Sandu, presedinte al Partidului Actiune si Solidaritate din Republica Moldova11:30 - Intrevedere cu Pablo Casado, presedintele Partido Popular, Spania.