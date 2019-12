A doua zi cu proteste masive in Franta: Grevele paralizeaza transportul public

Ziare.

Protestele de vineri vor afecta, din nou, in principal transporturile. La Paris, miscarea de protest a angajatilor de la societate de transport public RATP a determinat inchiderea, pana luni, a noua din cele 14 linii de metrou. In consecinta, in jurul orei locale 08:00 (07: 00 GMT), site-ul de informatii rutiere Sytadin a inregistrat ambuteiaje pe o lungime de peste 350 de kilometri in regiunea Parisul.In replica, Guvernul incearca sa preia controlul asupra situatiei anuntand o noua runda de discutii cu sindicatele in ziua de luni. Ministrul Solidaritatii si Sanatatii, Agncs Buzyn, a afirmat anterior ca mania francezilor care s-au exprimat joi a fost "inteleasa".Pensionarea este un subiect sensibil in Franta. Miscarile de protest, care a inceput joi si care ar urma sa dureze mai multe zile, amintesc de grevele din 1995, care atunci au paralizat Franta timp de o luna si au obligat Guvernul de la acea data sa revina asupra planurilor sale de reformare a sistemului de pensii.De data aceasta, reforma preconizata de presedintele Emmanuel Macron vizeaza unificarea celor 42 de regimuri actuale de pensionare (pensii private, pensii pentru functionari, pensii speciale, pensii complementare etc.) intr-un sistem universal pe baza de puncte.Joi, cel putin 800.000 de persoane au manifestat in mai multe orase din Franta, potrivit Ministerului de Interne. In schimb, sindicatul CGT vorbeste de "o prima etapa reusita" in conditiile in care sustine ca a mobilizat peste 1,5 milioane de manifestati. La randul sau, sindicatul Force ouvricre, al treilea sindicat din Franta dupa CFDT si CGT, vorbeste de o "mobilizare de o rara amploare, fara precedent dupa 2010 si 1995", cand au avut loc ultimele tentative de reformare a sistemului de pensii.Cu toate acestea, Palatul Elysee a anuntat joi ca presedintele Emmanuel Macron este "calm si hotarat sa duca la capat aceasta reforma, prin ascultare si consultari", adaugand ca premierul Edouard Philippe se va exprima la randul sau la mijlocul saptamanii viitoare cand va fi prezentat proiectul de reforma a pensiilor.